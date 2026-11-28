Běloruský prezident Alexandr Lukašenko překvapil tím, že poukázal na problematičnost tvrzení, kterými jeho ruský protějšek Vladimir Putin obhajuje válka na Ukrajině. Podle Lukašenka by podobný postup bylo možné uplatnit i v případě území Ruské federace, které dříve obývali zástupci jiných národů.
Putin opakovaně argumentuje, že Ukrajina by měla být součástí Ruska, protože Kyjev byl srdcem středověkého ruského státu, tzv. Kyjevské Rusi. Experti dlouhodobě říkají, že ze strany ruského prezidenta jde o příklad historického revizionismu. Málokdo nicméně čekal, že Putinovi bude odporovat i jeden z jeho blízkých spojenců.
Jak upozornila CNN, Lukašenko se nečekaně projevil v rozhovoru pro francouzský magazín Le Point. "Říkat, že ukrajinská území jsou ruská od starých časů... dobře, ruská území, když se podíváte hlouběji, byla dříve mongolská či tatarská. Pamatujete? Takže podle této logiky by celé Rusko mělo být odevzdáno Mongolsku?" podivil se běloruský vůdce.
Lukašenko se jinak v interview dopustil řady lží a nepřesností a ve většině témat se jasně postavil na stranu Moskvy. Vyjádřil nicméně domněnku, že Putin si uvědomuje, že výše uvedená logika má své vady.
Šéfa Kremlu každopádně označil za chytrého politika a vyzdvihl jejich dlouholeté přátelství. Zopakoval také několik lživých narativů ohledně Ukrajiny, například že Kyjev zahájil válku tím, že vraždil ruské civilisty.
Válka na Ukrajině trvá již čtyři a půl roku. Spustila ji plnohodnotná ruská invaze do sousední země, která započala na konci února 2022. Diplomatické úsilí současné americké administrativy prezidenta Donalda Trumpa o mírové řešení konfliktu zatím neuspělo.
Související
Trump vyměnil Kanadu za Bělorusko. Lukašenko přiznal, že jeho požadavky naplnit nedokáže
Lukašenko čelí rostoucímu tlaku ze strany Putina. Do války s Ukrajinou se mu ani trochu nechce
Alexandr Lukašenko , Vladimír Putin , Rusko , Ukrajina , válka na Ukrajině
Aktuálně se děje
před 28 minutami
Pavel nabádá vládu, aby reflektovala požadavky demonstrantů z Letné
před 1 hodinou
Nová čísla z války na Ukrajině. Rusové vyčíslili údajné materiální ztráty nepřítele
před 2 hodinami
Infantina v boji o šéfa FIFA vyzvou Francouz a Japonec. Wenger nakonec kandidovat nehodlá
před 2 hodinami
Na D11 u polských hranic se zahájil provoz. Zatím jen na třech kilometrech
před 3 hodinami
Britští důchodci v nesnázích. Podezřelí jsou hackeři, výplaty jsou opožděné
před 4 hodinami
Lidé na Vysočině nacházejí peníze ve schránkách. Případ musí řešit policisté
před 5 hodinami
Lukašenko nepotěšil Putina. Poukázal na nesmyslnou logiku ohledně Ukrajiny
před 5 hodinami
Nebezpečná ledovka. Meteorologové upozorňují na novou sobotní hrozbu
Aktualizováno před 14 hodinami
Český slavík 2026: Zpěvákem roku je Václav Noid Bárta, nejlepší kapelou je Kabát, zpěvačkou Ewa Farna
včera
Volby ve Španělsku: V průzkumech vítězí Lidová strana a krajně pravicová Vox. Sánchez přesto věří v úspěch
včera
Trump vysvětlil, proč označuje Putina za přítele
včera
Politico: Summit EU o rozpočtu vyústil v krizi. Zástupci několika zemí z jednání odešli
včera
Trump pozval Putina do USA. Kongres se bouří, Kreml cestu na Floridu zvažuje
včera
Hlasování v komunálních volbách se bude ve čtyřech obcích opakovat
včera
Lídři EU jednali o finanční podpoře Ukrajiny. Státy Merzův návrh podporují, Česko a Slovensko dělají problémy
včera
Žádné pompézní kulisy, žádné odhalování tabulí. Proč nová Trumpova cla nevyvolala takové pozdvižení, jako dřív?
včera
Zelenskyj se ohradil proti sbližování Trumpa s Putinem: Jako přátelit se s Hitlerem
včera
Větrno a mrazivo. Zimní počasí nám znepříjemní život, platí varování
včera
Situace v Evropě se dramaticky vyostřila, ukazuje analýza dat od zahájení ruské invaze
včera