Představitelé Evropské unie jsou na mimořádném summitu v Bruselu stále daleko od dohody o návrhu dlouhodobého rozpočtu bloku na období let 2028 až 2034, který činí téměř 1,6 bilionu eur. Italská premiérka Giorgia Meloniová před začátkem jednání novinářům řekla, že jsou od řešení vzdáleni na světelné roky, a dodala, že Řím není ochoten podpořit rozpočet, v němž by musel více dávat a méně dostávat.
Maďarský představitel Péter Magyar na síti X uvedl, že očekává dlouhá, obtížná a místy vypjatá jednání a že hodlá pít kávu striktně uvnitř zasedací místnosti. Zveřejnil také fotografii s polským premiérem Donaldem Tupkem a připomněl, že kolegové z EU natočili jeho nedávný volejbalový zápas s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským v Beregszászi, jehož cílem bylo zlepšit napjaté vztahy mezi Maďarskem a Ukrajinou.
Jednání za zavřenými dveřmi v Bruselu se rozběhla nejprve debatou s odcházející prezidentkou Evropské centrální banky Christine Lagardeovou. Schůzky se účastní i další unijní činitelé včetně německého kancléře Friedricha Merze, francouzského prezidenta Emmanuela Macrona, belgického premiéra Barta De Wevera, maltského premiéra Roberta Abely, předsedkyně Evropské komise Ursuly von der Leyenové a předsedy Evropské rady Antónia Costy.
Dánská premiérka Mette Frederiksenová uvedla, že postoje lídrů jsou si velmi vzdálené a že souhlasí s německým kancléřem, podle něhož současný návrh nebude fungovat. Podle Frederiksenové je rozpočet příliš velký a nedostatečně orientovaný na budoucnost, přičemž vyzvala k většímu důrazu na konkurenceschopnost, obranu a bezpečnost.
Frederiksenová rovněž poukázala na to, že v roce 2027 se v členských státech uskuteční klíčové volby, které mohou situaci v Evropě ještě zkomplikovat, a proto je důležité dosáhnout dohody již letos. Podpořila také Merzovu výzvu propojit financování s novým rozpočtem s tím, že Ukrajina představuje první obrannou linii Evropy a její případný pád by mohl vést k dalšímu postupu Ruska.
Na dotaz ohledně možných výsledků nadcházejících voleb například ve Francii, Španělsku či Polsku a jejich dopadu na další pomoc Ukrajině Frederiksenová odpověděla, že to neví, ale důrazně varovala před představou, že by Evropa mohla podporu Ukrajiny jednoduše ukončit a přesměrovat peníze jinam. S ohledem na aktuální kroky ruské strany zdůraznila, že připustit pád Ukrajiny by otevřelo Rusku dveře k dalšímu postupu.
Německý kancléř Friedrich Merz před novináři prohlásil, že předložený návrh neposkytuje základ pro dosažení dohody a že celkový objem rozpočtu zůstává příliš vysoký, protože Evropa potřebuje zdravé veřejné finance. Mezi priority Berlína zařadil prosperující ekonomiku a posílení obranných schopností pro celou Evropu včetně Ukrajiny.
Merz odmítl opakování loňského postupu, kdy se tři země vyvázaly z půjčky pro Ukrajinu, a zdůraznil, že když Evropská unie poskytuje financování, činí tak jako celek sedmadvaceti členských států, nikoli dvaceti tří nebo dvaceti čtyř. Vyzval k zajištění dlouhodobé vojenské i humanitární podpory Ukrajiny včetně pomoci během obtížné zimy a při obnově země a apeloval na konstruktivní rozhovory s cílem najít kompromis ještě před koncem roku.
Bulharský premiér Rumen Radev při příchodu na bruselský summit oznámil, že Sofie podpoří navrhovanou novou půjčku EU pro Ukrajinu ve výši 45 miliard eur pouze v části určené na nevojenskou pomoc. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová již minulý týden v rámci kompromisního návrhu pro země odmítající vojenské financování uvedla, že nová půjčka bude rozdělena na vojenskou a civilní část.
Radev upřesnil, že se Bulharsko zapojí do části půjčky ve výši 20 miliard eur určené na nevojenskou podporu Ukrajiny. Zdůvodnil to tím, že na Ukrajině žije početná historická bulharská menšina, na kterou chce Sofie svou pomoc zaměřit, zatímco na zbraně Bulharsko žádné peníze neposkytne.
Související
EU se brání americkým clům. Odmítla tvrzení Washingtonu o nadkapacitě
Evropský parlament vyzval českou vládu, aby upravila návrh zákona o veřejnoprávních médiích
Aktuálně se děje
před 1 hodinou
Zemřel Andy Taylor, kytarista slavné skupiny Duran Duran
před 2 hodinami
Skandál v rodině vévodkyně Meghan. Otec Thomas si vyslechl obvinění
před 3 hodinami
Sněžení je na vrcholu intenzity. Na mnoha místech kolabuje doprava
před 3 hodinami
Sparta stále hledá nového trenéra a opět v zahraničí. Povede ji dočasně kouč ze třetí ligy
před 4 hodinami
Ředitel Českého rozhlasu poslal poslancům a senátorům dopis. Navrhuje zavést ústavní pojistku
před 5 hodinami
Brazílie označila nová americká cla za nepřijatelná, Čína obvinila Washington z politické manipulace
před 6 hodinami
Meloniová: EU je světelné roky daleko od dohody o návrhu dlouhodobého rozpočtu
před 7 hodinami
Severní Korea zastavila vojenskou pomoc Rusku
před 8 hodinami
Trump a Rutte varovali Rusko před rozšířením války na Ukrajině
před 9 hodinami
Trumpovi se propad akcií po odchodu Huanga nehodil. Jeho účty jen letos obchodovaly s akciemi Nvidie 44krát
před 10 hodinami
Pozdvižení ve Francii: Válka na Ukrajině není naše válka, prohlásil kandidát na prezidenta
před 11 hodinami
NASA řeší závažný problém. Sonda Voyager 1 těsně před dosažením světelného dne přestala komunikovat
před 11 hodinami
Obyvatelé se bojí, politici slaví. Americká armáda odpálila pět tun azidu olovnatého
před 12 hodinami
Ledovka zavinila desítky nehod po Česku. Další komplikace hrozí kvůli sněhu
před 12 hodinami
Lídři navyšují dodávky ropy, COP31 ztroskotal. Prohrává svět v boji s klimatickými změnami?
před 13 hodinami
EU se brání americkým clům. Odmítla tvrzení Washingtonu o nadkapacitě
před 13 hodinami
První test planetární obrany lidstva: Sonda NASA zanechala v planetce kráter velikosti stadionu
před 14 hodinami
Blíží se konec dopravního kolapsu na severu Prahy, naznačil Scheinherr
před 14 hodinami
Trump uvalil na EU nová cla. Tarify na Čínu zvýšil na čtyřicet procent
před 16 hodinami
Počasí: Víkend bude mrazivý, v noci se ochladí až na -10 stupňů
O víkendu bude nad Českem převládat chladné, ale postupně převážně slunečné počasí s mrazivými nocemi. Podle předpovědi Českého hydrometeorologického ústavu bude v sobotu oblačnosti dále ubývat, přičemž zpočátku bude oblačno až zataženo a ojediněle se objeví slabé sněžení.
Zdroj: Libor Novák