MI5: Spojené království čelí největším hrozbám od konce studené války, hlavním agresorem je Rusko

Britská kontrarozvědka MI5 varuje, že Spojené království vstoupilo do zcela nové éry národní bezpečnosti, v níž čelí nejvyšší míře hrozeb ze strany cizích států od konce studené války. Šéf tajné služby Sir Ken McCallum v projevu v Londýně uvedl, že současná úroveň rizika vyžaduje mnohem větší nasazení personálních i finančních zdrojů než v minulých desetiletích, přičemž do ohrožení se dostávají klíčové oblasti od bankovnictví přes leteckou dopravu až po zdravotnictví.
Hlavním agresorem na mezinárodním poli nadále zůstává Ruská federace, jejíž vojenské a zpravodajské složky stupňují aktivity v oblasti hybridní války. McCallum v této souvislosti upozornil na nedávné kybernetické útoky na polskou energetickou infrastrukturu a pokusy o sabotáže v Německu, přičemž britské bezpečnostní složky zaznamenaly také řadu případů verbování agentů z řad kriminální sebranky pro špionážní úkoly na britském území.
Zvýšená rizika však podle MI5 nepocházejí pouze z Moskvy, ale rovněž z Íránu, který se snaží rozšiřovat své hybridní operace na britském území. Šéf kontrarozvědky potvrdil, že nedávný podezřelý útok na leteckou základnu RAF Fairford, za nímž stály íránské revoluční gardy, nebyl ojedinělým incidentem, neboť v uplynulém roce vedly operace spojené s Teheránem k více než padesáti zatčením.
Kromě tradičních státních aktérů vyvolává velké obavy rychlý rozvoj umělé inteligence a nových technologií, které mohou teroristickým skupinám usnadnit vývoj nebezpečných zbraní včetně biologických. Z tohoto důvodu zřídila britská kontrarozvědka speciální centrum pro hodnocení rizik spojených s umělou inteligencí, které má pomoci včas zachytit zneužití moderních technologií ke škodlivým účelům.
Bezpečnostní situaci na domácí scéně komplikuje také přetrvávající hrozba ze strany radikalizovaných islamistů a narůstající počet případů pravicového extremismu. McCallum zmínil případ teprve třináctiletého britského chlapce, jehož radikalizace vedla k odhalení připravovaného smrtícího útoku v zahraničí, což ukazuje na nutnost neustálé ostražitosti vůči extremismu šířícímu se prostřednictvím internetu.
Vzhledem k hluboké propojenosti moderní společnosti vyzval šéf MI5 k celospolečenskému úsilí na posílení odolnosti proti vnějším šokům a kybernetickým útokům. Varoval, že případný výpadek bankovních aplikací, narušení provozu na letištích nebo napadení nemocničních systémů by mohlo mít vážné dopady na každodenní život obyvatel, kteří si často neuvědomují zranitelnost kritické infrastruktury.
Britské úřady v posledních třech letech úspěšně uplatnily zákon o národní bezpečnosti, což vedlo k desítkám zatčení a stíhání osob napojených na nepřátelské státy jako Rusko, Írán či Čína. McCallum varoval všechny, kteří se nechají zlákat snadným výdělkem od zahraničních loutkářů, že taková činnost bude nesmlouvavě odhalena a potrestána spravedlností.
Závěrem šéf MI5 zdůraznil, že období relativní geopolitické stability po skončení studené války definitivně skončilo a Spojené království se musí připravit na dlouhodobě soutěživé a rizikové prostředí. Bezpečnostní složky proto nadále počítají s tím, že zvýšená úroveň hrozeb přetrvá, a proto je nutné soustavně přizpůsobovat strategii obrany státu.
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Zdroj: Lucie Žáková