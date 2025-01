Na dvoře Alžběty II. byl sovětský špion, potvrzují odtajněné dokumenty MI5

Volební rok začíná pro opoziční hnutí ANO dobře. Sněmovní volby by i v první polovině ledna vyhrál subjekt expremiéra Andreje Babiše. Hlas by mu dala více než třetina voličů. Hnutí by k většině chybělo jen šest křesel. Vyplývá to z průzkumu agentury STEM pro stanici CNN Prima News.