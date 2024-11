Princ Harry je černá ovce, říká Trumpův syn. Zavzpomínal i na Alžbětu II.

Eric Trump přišel do styku s představiteli britské monarchie před pěti lety na banketu v Buckinghamském paláci. Jeho otec Donald jej totiž jako tehdejší americký prezident zahrnul do delegace, která s ním vyrazila na návštěvu Velké Británie. "Zesnulá královna (Alžběta II.) byla výborná. Mého otce vítala s otevřenou náručí," řekl Trumpův syn pro deník Daily Mail.

Druhorozený syn republikánského kandidáta na prezidenta podotkl, že otec má úctu i k současnému králi Karlovi III., který na trůn nastoupil před dvěma lety po smrti své matky. Připomněl, že panovník byl dokonce svého času na návštěvě v Trumpově sídle Mar-a-lago na Floridě.

"Známe krále odjakživa. Popravdě jsem se nedávno prohrabával fotoalby a narazil jsem na jeho fotku s mým otcem. Mně bylo tenkrát šest let," svěřil se Eric Trump, který ocenil i chování prince Williama a jeho manželky Kate. Následník trůnu se podle něj nikdy nedopustil přešlapu.

Vyhraněnější názor má mladý Trump na prince Harryho, na jehož účet řekl, že je Američanům ukradený. Harry podle Erica zklamal svou rodinu, když ji s manželkou Meghan opustil. "Podívejte se na tuhle jednu černou ovci, která přesně neví, kde je, vede ji manželka, která je dost nepopulární, jak tady, tak u vás (v Británii)," sdělil listu s tím, že jde o smutný pohled.

Trump junior ale ujistil, že otázka víz by se už řešit neměla. "Je mi jedno, jestli bral drogy. Nic to neznamená," poznamenal a naznačil, že vévoda ze Sussexu se nemusí bát deportace v případě, že Američané příští týden opět zvolí Donalda Trumpa do Bílého domu.

O tom, že žádost vévody ze Sussexu o víza zůstane utajená, ačkoliv se v memoárech nazvaných Spare, které vyšly v lednu 2023, přiznal k braní drog, konkrétně marihuany, kokainu a houbiček, rozhodl v září soud. Informovala o tom BBC.

Americké úřady se žadatelů ptají na užívání drog. Zveřejnění dokumentů ze žádosti prince Harryho požadoval u soudu konzervativní think tank Heritage Foundation, který chtěl zjistit, zdali slavný žadatel zamlčel pravdu. Soudce Carl Nichols ale rozhodl, že neexistuje silný veřejný zájem pro to, aby byly dokumenty odtajněny. "Jako jakýkoliv zahraniční občan má i vévoda legitimní právo na soukromí," konstatoval Nichols.

Žádost o americká víza obsahuje specifické dotazy na užívání drog v současnosti i minulosti. V případě pozitivní odpovědi může být žádost zamítnuta. Think tank argumentoval, že americké právo obecně konstatuje, že takové osoby by do země neměly být přijaty.

Harry v memoárech konkrétně uvedl, že kokain "mu nic neudělal", zatímco "marihuana byla jiná a opravdu mu pomohla". Podle soudce v kauze převážilo právo prince na soukromí nad veřejným zájmem.