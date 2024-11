Princ Harry může být v hledáčku Trumpových. Je to prý v zájmu Američanů

"Myslím si, že je tu velká možnost, že se to stane," řekl Nile Gardiner z organizace Margaret Thatcher Center for Freedom podle deníku Independent. Přezkum Harryho žádosti o víza by mohl nařídit nový ministr pro vnitřní bezpečnost.

Gardiner se domnívá, že Američané by měli znát pravdu. "Stát se může několik věci, ale bylo by v zájmu amerického lidu, aby Trumpova administrativa zveřejnila dokumenty prince Harryho. Měl by být hnán k odpovědnosti," dodal.

Soud nicméně letos v září rozhodl o tom, že žádost zůstane utajena, ačkoliv se mladší ze synů krále Karla III. v memoárech nazvaných Spare, které vyšly v lednu 2023, přiznal k braní drog, konkrétně marihuany, kokainu a houbiček. Informovala o tom BBC.

Zveřejnění dokumentů požadoval u soudu konzervativní think tank Heritage Foundation, který chtěl zjistit, zdali Harry zamlčel pravdu. Podle soudce neexistuje silný veřejný zájem pro to, aby byly dokumenty odtajněny. Žádost o víza obsahuje specifické dotazy na užívání drog v současnosti i minulosti, na jejich základě může být zamítnuta. Think tank argumentoval, že americké právo obecně konstatuje, že takové osoby by do země neměly být přijaty.

Harry v memoárech konkrétně uvedl, že kokain "mu nic neudělal", zatímco "marihuana byla jiná a opravdu mu pomohla". Podle soudce v kauze převážilo právo prince na soukromí nad veřejným zájmem.

Trumpův syn Eric krátce před volbami naznačil, že princ se nemusí bát deportace v případě, že Američané zvolí jeho otce. "Popravdě, princ Harry je mi úplně jedno a myslím, že to tak má celá tahle země," řekl britskému deníku Daily Mail. Harry podle jeho slov zklamal svou rodinu, když ji s manželkou Meghan opustil.

"Podívejte se na tuhle jednu černou ovci, která přesně neví, kde je, vede ji manželka, která je dost nepopulární, jak tady, tak u vás (v Británii)," sdělil listu s tím, že jde o smutný pohled. Trump junior ale ujistil, že otázka víz by se už otevírat neměla. "Je mi jedno, jestli bral drogy. Nic to neznamená," poznamenal. "Můžu jen říct, že můj otec a naše celá rodina má obrovský respekt k monarchii," dodal.