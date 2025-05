Princ William jen tak neodpustí. Harry by mohl chybět na stěžejní události

Je otázkou, kdy starší ze sourozenců nastoupí na trůn, ale musí na to být připraven kdykoliv. Zvlášť s ohledem na to, že současný britský král Karel III. se už od loňska potýká s blíže nespecifikovanou rakovinou. Právě Harryho komentáře ke zdravotnímu stavu otce měly vyvolat další napětí.

Harry v rozhovoru pro BBC řekl, že by si s ohledem na zdravotní problémy otce přál usmíření s královskou rodinou. "Nevím, kolik času ještě můj otec má," svěřil se mladší ze synů panovníka v interview pro britskou veřejnoprávní televizi. Připustil však, že k setkání nedojde. "Nebude se mnou mluvit kvůli těm bezpečnostním věcem, ale bylo by krásné se usmířit," dodal.

Hugo Vickers, spisovatel s vazbami na královskou rodinu, podotkl, že princ William by bratra měl podle zvyklostí pozvat na svou budoucí královskou korunovaci. "Ale upřímně si může dělat, co chce. Není to vytesáno v kameni," sdělil webu Page Six.

Podle Vickerse je naprosto zřejmé, že William nehodlá mladšímu bratrovi odpustit. Jednu odvetu vůči Harrymu a jeho ženě Meghan, o které se přitom spekulovalo, však vyloučil.

"Určitě nezbaví Harryho a Meghan jejich titulů, působilo to pomstychtivě," konstatoval Vickers. "Nezbaví je titulů, protože jsou v tuto chvíli irelevantní a bezvýznamné. Nikdo si už stejně nemyslí, že jsou členy královské rodiny," dodal expert.