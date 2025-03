Vévodkyně Meghan v nové roli. Takhle vystupuje ze stínu prince Harryho

Princ Harry a jeho žena Meghan sice už před několika lety opustili britskou královskou rodinou, přesto jsou v domovině syna tragicky zesnulé princezny Diany stále pod drobnohledem. BBC proto přinesla výtah nejdůležitějších témat z rozhovoru vévodkyně pro magazín People.

V očích Britů je nová netflixová show v životě Meghan návratem ke kořenům, kdy před svatbou s princem měla lifestylový blog The Tig. Bývalá herečka nicméně poznamenala, že se nevnímá jako influencerka.

"Vidím se jako podnikatelka. A pokud se (moje) značka stane vlivnou, bude to skvělé," nechala se slyšet.

Meghan se podle BBC během celého interview nijak nepřihlásila k britské královské rodině, jejímž řadám dali s manželem sbohem. Nezbavili se však titulu "ze Sussexu", který náleží i jejich dětem.

"Je to naše společné jméno jako rodiny. Myslím, že jsem si neuvědomovala, jaký pro mě bude mít smysl, než jsme měli děti," svěřila se vévodkyně. "Miluji, že je to něco, co Archie, Lili, H (Harry) a já máme všichni společné. Znamená to pro mě hodně," dodala.