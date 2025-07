Trumpova vláda v praxi: Američan narozený v USA byl deportován do země, v níž nikdy nebyl

Dnes žije v nouzovém přístřešku v jamajském Kingstonu, stovky kilometrů od své rodiny a dětí, po deportaci, která následovala po zatčení kvůli neoprávněnému vstupu na pozemek po vystěhování z bytu. Thomas, který má podle lékařských záznamů schizoafektivní poruchu bipolárního typu, zůstává bez léků, bez práce a bez občanství – v očích světa je totiž bezdomovcem i právně.

Thomas se narodil v roce 1986 v americké vojenské nemocnici v Německu. Jeho otec, naturalizovaný občan USA, sloužil v armádě a opravil vojenské vrtulníky. Podle jeho rodiny nikdy nebylo pochyb o tom, že je Thomas Američan. Rodina se v roce 1989 přestěhovala do USA, ale imigrační dokumenty údajně chybně uvedly jeho národnost jako jamajskou.

V dětství a dospívání žil Thomas na Floridě, ve Virginii i v Texasu. Pracoval v různých profesích, ale čelil i četným problémům se zákonem – od držení drog po krádeže a napadení. Právě kvůli svým trestním záznamům byl v roce 2008 poprvé zadržen imigračními úřady. Nakonec byl propuštěn, ale v roce 2013 obdržel oznámení o zahájení deportačního řízení.

Případ se nakonec dostal až k Nejvyššímu soudu USA, kde jeho právníci tvrdili, že jako syn amerického občana narozený na vojenské základně by měl mít podle 14. dodatku ústavy automaticky americké občanství. Soud však rozhodl, že vojenské základny v zahraničí nejsou považovány za „území USA“ pro účely udělení občanství.

Další možnost – získat občanství po otci – rovněž selhala. V době Thomasova narození jeho otec podle tehdejšího zákona nestrávil na americkém území dostatečný počet let (požadovaných 10, měl jen 9). Pokud by se Thomas narodil o rok později, už by na občanství nárok měl.

Přesto Thomas zůstal v USA, považoval je za svůj jediný domov. Věci se změnily v únoru 2025, kdy byl po vystěhování z bytu v Texasu zatčen kvůli neoprávněnému vstupu na pozemek. Po 30denním trestu byl předán imigračním úřadům. Následně mu bylo oznámeno, že bude deportován – a to na Jamajku, kam ho proti jeho vůli přepravili koncem května.

Podle expertky na uprchlické právo z Michiganské univerzity Betsy Fisher je Thomasův případ klasickým příkladem stateless osoby – člověka, kterého žádný stát nepovažuje za svého občana. V USA žije podle odhadů až 200 000 takových lidí. Situace lidí jako Thomas je extrémně složitá – bez občanství nemají nárok na práci, bydlení, zdravotní péči ani právní ochranu.

Thomas podle svých slov neplánuje požádat o jamajské občanství, i když by na něj mohl mít nárok přes otce. „Celý můj život je v Americe,“ říká. V Kingstonu, kde je sám, hladový a vyčerpaný, čelí jazykové bariéře a právní nejistotě. Rodina ho z USA nemůže navštívit – bojí se, že by se kvůli imigrační politice Donalda Trumpa už nedostali zpět.

Rodina popisuje Thomasovu situaci jako „doživotní trest“ – nemá žádná práva a žije na okraji společnosti. Samotný Thomas říká, že každý den se probouzí s pocitem, že je to jen špatný sen. Nemá přístup k lékům na duševní poruchu a je zcela bez prostředků. Na Jamajce se podle svých slov necítí doma.

Případ podle odborníků ukazuje na právní mezery a kruté důsledky pro lidi, kteří se narodili v „šedé zóně“ amerických imigračních zákonů. Pokusy o legislativní ochranu stateless osob za vlády Joea Bidena byly zrušeny během Trumpovy administrativy. Bez změny zákonů se podobné příběhy budou zřejmě opakovat.

„Jen chci vědět, kdy se vrátím domů,“ uzavírá Jermaine Thomas.