Na ruské straně zemřelo ve válce 11x víc vojáků než na Ukrajině, tvrdí Syrskyj

Ukrajina stabilizovala frontovou linii a zlomila schopnost ruských sil dále postupovat, uvedl v exkluzivním rozhovoru pro britskou stanici BBC bývalý velitel ukrajinské armády Oleksandr Syrskyj. Jde o jeho první vyjádření od chvíle, kdy byl v létě odvolán z funkce po veřejném sporu s ministrem obrany.
Podle Syrského dosahují celkové ruské ztráty ve válce až šestinásobku ukrajinských čísel, přičemž v počtu padlých vojáků má jít dokonce o jedenáctinásobek. Generál uvedl, že v prvním pololetí letošního roku dokázalo Rusko obsadit pouhých šedesát jeden čtvereční kilometr, což jasně ukazuje na stabilizaci fronty. Tento trend potvrdily i nezávislé instituce včetně Institutu pro studium války, podle něhož Moskva v září ztratila více území, než sama dobyla.
Syrskyj se v rozhovoru rovněž vyjádřil ke svému odvolání, které následovalo po ostrých neshodách s tehdejším ministrem obrany Mychajlem Fedorovem ohledně vojenských zakázek. Fedorov podle něj nevzal v úvahu skutečné potřeby armády a vytvořil nerovnováhu v zásobování, když upřednostňoval drony na úkor klíčového vybavení, jako byly terénní vozy, motorky či bezposádková pozemní vozidla. Kritici sice Syrského označovali za zastaralého velitele, on sám však oponuje, že za jeho vedení dosáhlo nasazení dronů bezprecedentní úrovně a dnes tvoří osmdesát procent ruských ztrát.
Bývalý hlavní velitel se ohradil také proti výtkám ohledně chaotických ústupů z východoukrajinských měst jako Avdijivka, Vuhledar či okolí Pokrovska. Připustil, že k těmto situacím na frontě docházelo, ale upozornil na obrovskou převahu protivníka. Moskva disponovala mnohonásobnou převahou v dělostřelectvu, pumách i stíhačkách a měla k dispozici miliony vycvičených záložníků, proti nimž musela ukrajinská armáda svádět extrémně náročné boje.
Za klíčový krok označil také dřívější operace a loňský vpád do ruské Kurské oblasti, který podle jeho slov úspěšně narušil ruské plány. Ačkoliv tato akce čelila kritice kvůli pozdějšímu ústupu, Syrskyj trvá na tom, že byla nezbytná k odvedení pozornosti nepřítele a poskytla vyčerpaným ukrajinským brigádám na východě a jihu potřebný čas na zotavení.
V závěru rozhovoru varoval evropské spojence před podceňováním ruských ambicí a vyzval je k urychleným přípravám na možné hrozby. Podle jeho názoru bude budoucí konflikt ještě technologičtější a zapojí do něj větší množství robotů, automatizovaných systémů a umělé inteligence. Přesto však zdůraznil, že rozhodující úlohu na bojišti bude i nadále hrát člověk, který musí tyto pokročilé systémy ovládat.
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Zdroj: Libor Novák