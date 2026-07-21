Nespokojenost na Ukrajině narůstá. Lidé hrozí neomezenými protesty, žádají výměnu Syrského za Fedorova

Vnitropolitická krize na Ukrajině se dále vyostřuje v důsledku nedávného odvolání populárního ministra obrany Mychajla Fedorova prezidentem Volodymyrem Zelenským.
Pořádané protesty na podporu sesazeného ministra přerostly v otevřený nátlak na vedení země, přičemž organizátoři demonstrací hrozí časově neomezenými celonárodními protesty. Hlavním požadavkem protestujících je okamžité odvolání hlavního velitele ozbrojených sil Oleksandra Syrského a opětovné jmenování Fedorova do čela rezortu obrany.
Napjatou situaci se snaží uklidnit vedoucí kanceláře prezidenta Kyrylo Budanov, který vyzval veřejnost k zachování klidu a zdůraznil, že vláda hlasy společnosti velmi dobře vnímá. Varoval také před vnitřním štěpením, ze kterého by mohla profitovat ruská strana, jež všechny vnitřní spory pozorně sleduje.
Sám generál Syrskyj na narůstající kritiku reagoval publikací rozsáhlého článku, v němž odmítl osobní rivalitu s Fedorovem a zdůraznil, že o zásadních otázkách armády nelze rozhodovat pomocí politických hesel na ulicích.
Veřejnost i mnozí mladší vojáci však vyjadřují větší důvěru v inovativní přístup odvolaného ministra Fedorova, který je považován za hlavního hybatele modernizace armády a zavádění nových technologií. Syrskému naopak kritici vytýkají lpění na zastaralých doktrínách a pomalou transformaci ozbrojených sil.
Generál se proti těmto obviněním ohradil a poukázal na to, že právě pod jeho vedením vznikla samostatná složka vojsk zaměřená na bezpilotní systémy, avšak celou milionovou armádu nelze přebudovat během několika měsíců.
V souvislosti s přetrvávajícím napětím se v médiích i politických kruzích stále častěji spekuluje o možných kandidátech, kteří by mohli Syrského ve funkci hlavního velitele nahradit. Mezi potenciálními nástupci se objevují jména představitelů mladší generace velitelů s výraznými bojovými zásluhami.
Patří mezi ně například velitel Spojených sil Mychajlo Drapatyj, velitel Třetího armádního sboru Andrij Bileckyj nebo brigádní generál Denys Prokopenko z Národní gardy, známý svou rolí při obraně Mariupolu.
Prezident Volodymyr Zelenskyj v současnosti vede intenzivní konzultace s ministry i generály o budoucím nastavení obranné strategie země. Zdůraznil, že Ukrajina musí do nadcházejícího měsíce vstoupit v co nejsilnější pozici, zejména s ohledem na očekávané podzimní útoky ze strany Ruska. Veřejnost nyní v napětí čeká na konečné rozhodnutí hlavy státu, které může zásadním způsobem ovlivnit další vývoj konfliktu i vnitřní stabilitu země.
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Ukrajina , Mychajlo Fedorov , Oleksandr Syrskyj
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Zdroj: Libor Novák