Zelenskyj pod tíhou protestů odvolal Syrského. Fedorov se do funkce nevrátí

Libor Novák

22. července 2026 8:24

Volodymyr Zelenskyj v Praze
Volodymyr Zelenskyj v Praze Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj odvolal z funkce hlavního velitele ozbrojených sil Oleksandra Syrského. K tomuto kroku došlo jen několik dní poté, co byl sesazen oblíbený ministr obrany Mychajlo Fedorov, což vyvolalo vlnu pouličních protestů po celé zemi. 

Původní spekulace o tom, že za Fedorovovým koncem stál spor s velitelem armády, se brzy potvrdily. Pětatřicetiletý Fedorov sklízel uznání za modernizaci ministerstva, transformaci armády i boj proti korupci. Naopak šedesátiletý Syrskyj byl mnohými vnímán jako velitel sovětské školy, který se brání radikálním změnám.

Novým nejvyšším vojenským velitelem se stal třiačtyřicetiletý generál Mychajlo Drapatyj, jenž se těší značné popularitě a má bohaté zkušenosti z bojů. Na sociálních sítích uvedl, že bude pracovat s plným nasazením, zodpovědností a úctou k lidem bránícím vlast.

Syrskému zároveň poděkoval za soustavnou práci na posílení ukrajinské armády a dodal, že v tomto prostředí sám vyrůstal. Prezident Zelenskyj ve večerním videu ocenil Syrského vojenská tažení i jeho roli při úspěšné obraně Kyjeva na počátku plnohodnotné ruské invaze v roce 2022.

Ukrajinská hlava státu zároveň potvrdila předchozí schůzku s Fedorovem, kterému nabídla důstojné místo ve vedení země, aniž by upřesnila, zda byla nabídka přijata. Fedorova na ministerstvu obrany již minulý týden nahradil Jevhenij Chmara, bývalý vysoký činitel Bezpečnostní služby Ukrajiny (SBU).

Zelenskyj doplnil, že všechna příslušná rozhodnutí budou oficiálně stvrzena následující den. Samotný Fedorov popřál Drapatému k nové roli a jeho jmenování označil za novou naději v boji za svobodu i za hlas změn, který nešlo přehlížet.

Fedorov rovněž prozradil, že Syrskému osobním telefonátem poděkoval za obranu Kyjevské oblasti i další historické bitvy. Zdůraznil však potřebu postupovat ještě rychleji, psát nové kapitoly a napravit předchozí chyby.

Do funkce ministra obrany nastoupil teprve v lednu a uznání si získal využitím datových analýz ke zlepšení situace na frontě. Bývalý ministr pro digitální transformaci stál od počátku invaze u zrodu dobrovolnické IT armády, úspěšné sbírky na drony i systému, který jednotkám přiděloval kredity za zasahování ruských cílů.

Odvolání Fedorova rozpoutalo šestidenní masové protesty a vystavilo prezidenta silnému tlaku na odvolání Syrského. Zelenskyj této reakci ustoupil a do čela armády postavil mladšího a inovativnějšího Drapatého, který je považován za blízkého přítele bývalého ministra obrany.

Fedorovovo jednoznačné schválení této volby pravděpodobně přispěje ke zklidnění politické krize z posledních dnů. Dočasně pověřený ministr Chmara zůstává ve své funkci a spolu s Drapatým dostal za úkol vypracovat novou obrannou strategii zahrnující reformu armádních sborů, dodávky zbraní či dronů.

Syrskyj se k nejnovějším událostem veřejně nevyjádřil. V pondělním textu pro web Militarny popsal svůj vztah s Fedorovem jako čistě pracovní a omluvil se, pokud se ho nějak dotkl. K protestům v ukrajinských městech poznamenal, že otázky vojenských kontraktů, nákupů a mobilizace jsou podstatně složitější, než jak se prezentují v médiích a na transparentech. Zdůraznil, že rozhodnutí ovlivňující lidské životy se nedělají pomocí hesel a válku vyhrává reálná práce, nikoli veřejné drama.

Demonstrující i nadále požadují, aby se Fedorov vrátil do reálné rozhodovací pozice, odkud by mohl pokračovat v prosazování inovací. Pokud by takový post získal, prezidentu Zelenskému by se podařilo napravit bezprostřední škody. Mnoho lidí mu však odpustit nehodlá, protože jeho původní rozhodnutí považují za chybné.

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