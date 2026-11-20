Bohaté země podkopávají proces, důvěru i důvěryhodnost klimatických konferencí Organizace spojených národů tím, že neplní své závazky vyplývající z pařížské dohody, prohlásili v pátek africtí ministři v turecké Antalyi. Předsedkyně Africké vyjednávací skupiny Zanetor Agyeman-Rawlingsová na tiskové konferenci v poslední oficiální den jednání summitu COP31 řekla, že delegáti nepřijeli žebrat, ale uplatnit nárok jménem svých obyvatel, kteří nesou hlavní tíhu lidské činnosti rozvinutých zemí a nyní mají nést náklady způsobem, o nějž nikdy nežádali.
Podle Agyeman-Rawlingsové jsou Afričané vytlačováni z vyjednávání pomocí technických kliček, nepřístupného financování, měnících se pravidel hry a nedostatku odhodlání plnit sliby. Ostré vystoupení afrických ministrů zaznělo poté, co organizace občanské společnosti označily Evropskou unii za hlavního tahouna bloku bohatých států, který na summitu brzdí pokrok ve financování, spravedlivém přechodu a přizpůsobování se změně klimatu.
Agyeman-Rawlingsová uvedla, že návrhy textů k pracovnímu programu financování klimatu, mechanismu spravedlivého přechodu a globálnímu cíli pro adaptaci dosud nemají podobu, která by dávala smysl obyvatelům Afriky. Zdůraznila, že Afrika není kontinentem, který jen hledá pomoc, ale žádá rozvinuté země, aby dodržely sliby, které už dříve daly.
V narážce na Spojené státy dodala, že existují státy, které se od počátku rozhodly nebýt součástí dohody, což bylo alespoň přímočaré a poctivé. Naopak podle ní nelze ocenit ty země, které zůstávají součástí rámce a přitom dále narušují proces, důvěru i věrohodnost společné práce, ačkoli je africká strana připravena jednat konstruktivně s předsednictvím i všemi ostatními stranami o věrohodném, ambiciózním a spravedlivém výsledku.
Agyeman-Rawlingsová rovněž připomněla, že Afrika má oprávněné právo na rozvoj a po tragédii transatlantického obchodu s otroky a následném vyčerpávání zdrojů v koloniálním období nechce zažít opakování stejného vzorce při současném přechodu. Afrika podle ní musí zaujmout své právoplatné místo jako součást přechodu, nikoli pouze jako dodavatel surovin pro přechod jiných zemí.
V konferenčním centru v Antalyi se několik hodin před oficiálním koncem COP31 šířila podle The Guardian atmosféra jako při vyklízení provozu, kdy lidé rozdávající ráno jablka a čokoládové tyčinky vyzývali účastníky, aby si vzali po třech kusech, aby spotřebovali zbývající zásoby. Chodbami procházelo mnoho lidí se zavazadly připravenými k odjezdu domů, pavilony se balily, jídelní prostory utichaly a u stánků se kupovaly poslední suvenýry.
Účastníci však stále čekali na další návrh textu a ředitelka pro politiku a energetiku WWF International Fernanda de Carvalhoová den předtím připomněla zásadu Lennyho Kravitze, že není konec, dokud není skutečně konec.
Saúdská Arábie vedla v závěru jednání v Antalyi řadu klíčových schůzek s předsednictvím konference i se spojenci v arabské skupině a mezi rozvojovými zeměmi. Patří k hlavním odpůrcům jakéhokoli znění o odklonu od fosilních paliv v textu a prosazuje jeho nahrazení mnohem slabší formulací o přechodu k nižším emisím skleníkových plynů.
Několik zasvěcených zdrojů z konference uvedlo, že Saúdská Arábie hrála blokující roli a požadovala jak oslabení textu, tak zařazení pasáží o zachycování a ukládání uhlíku, což občanské skupiny označují za falešné řešení klimatické krize. Vedoucí výzkumná pracovnice pro klima a energetiku think tanku Chatham House Pelin Zorluová řekla, že předsednictví COP uznalo obtížnost dosažení konsenzu o fosilních palivech kvůli odporu arabské skupiny, Ruska i dalších států a že důraz na zachycování, využívání a ukládání uhlíku, pravděpodobně navržený Saúdskou Arábií, je zřejmě výměnou za podporu elektrifikace, avšak bez vazby na odklon od fosilních paliv nejde o vyvážený výsledek.
Zorluová dodala, že arabská skupina vedená Saúdskou Arábií se stala hlavní silou vystupující proti částem agendy a odpor vůči unijnímu mechanismu uhlíkového vyrovnávání na hranicích sjednotil širší koalici rozvojových zemí po boku Indie, Číny a Ruska. Podle ní tento odpor odráží rostoucí nespokojenost s tím, co tyto státy vnímají jako západní agendu kladoucí klimatické požadavky bez poskytnutí dostatečných financí na přechod.
Ministr pro změnu klimatu Vanuatu Ralph Regenvanu uvedl, že doufali v lepší výsledek, ale návrh zveřejněný předchozí den je zklamal. Zatímco se čekalo na další text, upozornil, že klíčovými problémy jsou nepřiznání naléhavosti překročení pařížského teplotního cíle jeden a půl stupně Celsia, opomenutí fosilních paliv a zmizení tohoto spojení z textu.
Regenvanu označil za zklamání i výrazné místo, které v návrhu dostala sporná technologie zachycování a ukládání uhlíku, přičemž upozornil, že některé technologie zachycování a využívání uhlíku emise zvyšují a nejsou řešením. Zároveň řekl, že případný rozpad jednání nebo konec bez dohody by pro tichomořské státy nebyl dobrým výsledkem a že tichomořské země si nemohou dovolit červené linie, protože je důležité ukázat, že tento proces může pokračovat.
Aliance malých ostrovních států sdružující třicet devět malých ostrovních a nízko položených pobřežních rozvojových zemí označila předpokládané překročení hranice oteplení o jeden a půl stupně Celsia za nepřijatelný důsledek upřednostňování zisku před lidmi. Ve svém prohlášení uvedla, že selhání rozvinutých zemí při řešení klimatického rozvratu je nespravedlivé a urážlivé vůči nejzranitelnějším lidem na světě, a požadovala, aby závěrečný text COP31 vycházel z vědy IPCC, uznal nedostatečný pokrok při snižování emisí, řešil fosilní paliva, stanovil konkrétní cíl a postup pro ztrojnásobení financování adaptací a zohlednil poradní stanovisko Mezinárodního soudního dvora o klimatu.
Ministři a zmocněnci z dvaceti tří zemí uspořádali na COP31 tiskovou konferenci, na níž vyzvali k opětovnému zařazení přechodu od fosilních paliv do vyjednávaného zastřešujícího rozhodnutí summitu. Nizozemská ministryně pro klima Stientje van Veldhovenová uvedla, že za tímto přechodem stojí skutečná energie i ambice, na konferenci se konalo téměř sto akcí k tomuto tématu a již dvacet pět zemí připravilo nebo oznamuje národní plán odklonu od fosilních paliv, přičemž jmenovala mimo jiné Německo, Francii, Dánsko, Velkou Británii, Marshallovy ostrovy, Švédsko, Tuvalu, Fidži a Španělsko.
První konference hnutí TAFF, navržená na loňském klimatickém summitu z frustrace nad postupem OSN a konaná počátkem roku v kolumbijské Santa Martě, spojila země ochotné připravit podrobné plány snižování spotřeby fosilních paliv, přičemž kolumbijská ministryně životního prostředí Irene Vélez Torresová ji ocenila jako začátek nové globální klimatické demokracie. Pozdě v noci oznámily Irsko a Tuvalu, že v roce 2027 společně uspořádají příští konferenci v Tichomoří.
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