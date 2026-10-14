Papež Lev a rakovina plic: Dá se vyléčit? Jaké jsou šance na uzdravení?

Libor Novák

14. října 2026 10:56

Nový papež Lev XIV. se poprvé ukázal světu.
Nový papež Lev XIV. se poprvé ukázal světu. Foto: Reprofoto AP

Papež Lev XIV. podstoupil v úterý v římské nemocnici Gemelli úspěšnou chirurgickou operaci, během níž mu byl odstraněn nádor z pravé plíce. Vatikán v následném lékařském bulletinu potvrdil, že jednasedmdesátiletý pontifik trpí plicním adenokarcinomem, který byl u něj odhalen v raném stádiu.

Zákrok trval přibližně devadesát minut a celý pobyt na operačním sále zabral zhruba tři hodiny, přičemž chirurgický tým pod vedením předních specialistů úspěšně odstranil dolní lalok pravé plíce. Vatikánské zdroje uvedly, že papež strávil klidnou noc a po probuzení z narkózy se vrátil na svůj pokoj, kde bezprostředně zahájil rekonvalescenci.

Oslovení pro France24 odborníci vysvětlili, že plicní adenokarcinom představuje nejčastější typ nemalobuněčné rakoviny plic, která obvykle vzniká primárně v plicní tkáni. Lékaři současně zdůraznili, že včasné zachycení ohraničeného uzlíku dává pacientům mimořádně vysokou naději na úplné uzdravení a velmi příznivou prognózu do budoucna.

O nálezu na plicích informoval veřejnost sám papež již o předchozí neděli během tradiční modlitby na Svatopetrském náměstí. S nebývalou otevřeností tehdy oznámil, že lékaři objevili malý uzlík v počáteční fázi, a na jejich doporučení se proto rozhodl pro okamžitý zákrok, aby předešel případným závažným komplikacím.

Vzhledem k probíhajícímu zotavování zrušil Vatikán veškerý papežův oficiální program nejméně do dvacátého října. Zpráva o vážné diagnóze vyvolala mezi katolíky po celém světě vlnu překvapení a obav, avšak představitelé církve současně vyzdvihli papežovu vnitřní vyrovnanost a silnou důvěru v úspěšný výsledek léčby.

Lékařský tým nyní vyhodnocuje výsledky doplňkových testů, které mají definitivně ověřit, zda se nemoc nerozšířila do okolních tkání. Podle onkologických specialistů je fakt, že pacienti s takto včasným stadiem zamíří rovnou na chirurgický zákrok bez nutnosti předchozí terapie, velmi nadějným signálem pro celkový výhled.

Americký rodák z Chicaga, který se stal hlavou katolické církve v květnu loňského roku, je známý svou dosavadní dobrou kondicí a oblibou ve sportovních aktivitách. Navzdory absenci zjevných rizikových faktorů ukázala tato událost, že ani nejvyšší církevní představitel není chráněn před běžnými zdravotními potížemi.

Zda se papeži podaří dodržet plánovanou listopadovou cestu do Jižní Ameriky, bude záviset na dalším průběhu rekonvalescence a doporučeních ošetřujícího týmu. Věřící na celém světě mezitím vyjadřují hlavě církve svou podporu a doufají v její brzký návrat k plnění duchovních povinností.

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Zdroj: Libor Novák

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