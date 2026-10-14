Papež Lev a rakovina plic: Dá se vyléčit? Jaké jsou šance na uzdravení?

Papež Lev XIV. podstoupil v úterý v římské nemocnici Gemelli úspěšnou chirurgickou operaci, během níž mu byl odstraněn nádor z pravé plíce. Vatikán v následném lékařském bulletinu potvrdil, že jednasedmdesátiletý pontifik trpí plicním adenokarcinomem, který byl u něj odhalen v raném stádiu.
Zákrok trval přibližně devadesát minut a celý pobyt na operačním sále zabral zhruba tři hodiny, přičemž chirurgický tým pod vedením předních specialistů úspěšně odstranil dolní lalok pravé plíce. Vatikánské zdroje uvedly, že papež strávil klidnou noc a po probuzení z narkózy se vrátil na svůj pokoj, kde bezprostředně zahájil rekonvalescenci.
Oslovení pro France24 odborníci vysvětlili, že plicní adenokarcinom představuje nejčastější typ nemalobuněčné rakoviny plic, která obvykle vzniká primárně v plicní tkáni. Lékaři současně zdůraznili, že včasné zachycení ohraničeného uzlíku dává pacientům mimořádně vysokou naději na úplné uzdravení a velmi příznivou prognózu do budoucna.
O nálezu na plicích informoval veřejnost sám papež již o předchozí neděli během tradiční modlitby na Svatopetrském náměstí. S nebývalou otevřeností tehdy oznámil, že lékaři objevili malý uzlík v počáteční fázi, a na jejich doporučení se proto rozhodl pro okamžitý zákrok, aby předešel případným závažným komplikacím.
Vzhledem k probíhajícímu zotavování zrušil Vatikán veškerý papežův oficiální program nejméně do dvacátého října. Zpráva o vážné diagnóze vyvolala mezi katolíky po celém světě vlnu překvapení a obav, avšak představitelé církve současně vyzdvihli papežovu vnitřní vyrovnanost a silnou důvěru v úspěšný výsledek léčby.
Lékařský tým nyní vyhodnocuje výsledky doplňkových testů, které mají definitivně ověřit, zda se nemoc nerozšířila do okolních tkání. Podle onkologických specialistů je fakt, že pacienti s takto včasným stadiem zamíří rovnou na chirurgický zákrok bez nutnosti předchozí terapie, velmi nadějným signálem pro celkový výhled.
Americký rodák z Chicaga, který se stal hlavou katolické církve v květnu loňského roku, je známý svou dosavadní dobrou kondicí a oblibou ve sportovních aktivitách. Navzdory absenci zjevných rizikových faktorů ukázala tato událost, že ani nejvyšší církevní představitel není chráněn před běžnými zdravotními potížemi.
Zda se papeži podaří dodržet plánovanou listopadovou cestu do Jižní Ameriky, bude záviset na dalším průběhu rekonvalescence a doporučeních ošetřujícího týmu. Věřící na celém světě mezitím vyjadřují hlavě církve svou podporu a doufají v její brzký návrat k plnění duchovních povinností.
Související
Papež Lev má rakovinu, lékaři mu odstranili část plíce
Papež Lev je hospitalizován v nemocnici. Kvůli nálezu podstoupí operaci plic
Aktuálně se děje
před 30 minutami
Ukrajina zasáhla datové centrum Sberbank, kde sídlí nejvýkonnější ruský superpočítač
před 1 hodinou
TI: Babiš je ve střetu zájmů, potvrdila Evropská komise
před 3 hodinami
Ukrajinská armáda se potýká s výpadkem Starlinku. Vedl ke kolapsu několika bojových misí
před 4 hodinami
První vystoupení nové mluvčí Bílého domu skončilo katastrofálně, píše americký tisk
před 4 hodinami
Papež Lev a rakovina plic: Dá se vyléčit? Jaké jsou šance na uzdravení?
před 5 hodinami
Papež Lev má rakovinu, lékaři mu odstranili část plíce
před 6 hodinami
Rusko podniklo další útoky na energetickou infrastrukturu. Kyjev o nich opět dopředu nevěděl
před 7 hodinami
Rusko na Ukrajině likviduje americké podniky. Firmám se mlčení Bílého domu nelíbí
před 8 hodinami
Počasí o víkendu ovlivní studená fronta, citelně se ochladí
včera
Saúdská Arábie vynakládá na obranu desítky miliard dolarů. Proč nedokázala sestřelit rakety Hútíů?
včera
OBRAZEM: Vysílače Liblice definitivně zhasly. Přípravy na odstřel finišují
včera
Bývalý syrský generál zodpovědný za program chemických zbraní žije v Libanonu pod ochranou USA, zjistila BBC
včera
Okamura: Koalice se dohodla, že nelegální překročení státních hranic bude opět trestným činem
včera
Maďarský parlament pod vedením Magyara začal rušit kontroverzní Orbánovy zákony
včera
MI5: Spojené království čelí největším hrozbám od konce studené války, hlavním agresorem je Rusko
včera
EU má jasno: Trump mění vztah k Putinovi kvůli volbám, Evropa protiruské sankce naopak zpřísní
včera
Záznamy tísňových volání odhalily, proč Pikeová při neúspěšné popravě hodinu trpěla
včera
Už dva dny neútočíme, stejně jsme od Západu nedostali informace o ruských náletech, prohlásil Zelenskyj
včera
Papež Lev je hospitalizován v nemocnici. Kvůli nálezu podstoupí operaci plic
včera
Evropské vlády se začínají připravovat na možný kolaps oceánských proudů
Evropské vlády se začínají připravovat na možný výrazný pokles výkonu nebo úplný kolaps Atlantické poledníkové zpětné cirkulace, známé pod zkratkou AMOC. Tento rozsáhlý systém oceánských proudů transportuje teplou vodu z tropických oblastí směrem na sever a brání tomu, aby evropský kontinent zamrzl. Vědci i politici podle webu Politico varují, že oslabení tohoto mořského tepelného čerpadla by mělo pro evropské zemědělství, infrastrukturu i celou ekonomiku katastrofální následky. Situace, která byla dříve považována za vzdálenou hrozbu, se tak stává předmětem konkrétních bezpečnostních analýz.
Zdroj: Libor Novák