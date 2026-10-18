Papeže propustili z nemocnice. Před návratem do Vatikánu řekl, jak se cítí

Papež Lev XIV. byl v sobotu odpoledne propuštěn z římské nemocnice Gemelli a vrátil se do Vatikánu, kde bude pokračovat v rekonvalescenci po operaci zhoubného nádoru na plicích. Informoval o tom server DW.
Jednasedmdesátiletý papež v sobotu odpoledne sám a bez pomoci došel k autu. Ještě než nastoupil, promluvil si s kolemjdoucími. "Jsem na tom lépe, děkuji," prozradil před zhruba desetiminutovou cestou do Vatikánu.
Lékaři z římské nemocnice Gemelli provedli u prominentního pacienta krevní testy a rentgenové vyšetření, po nichž konstatovali, že je možné svatého otce propustit do domácího léčení. Lev XIV. podstupuje rehabilitaci, která mu má umožnit lépe dýchat.
Papež se ve čtvrtek podrobil operaci, v jejímž průběhu odstranili lékaři část jeho pravé plíce kvůli podezření, že se může jednat o zhoubný nádor. Následná histologická vyšetření potvrdila, že se jedná o adenokarcinom, nejběžnější druh rakoviny plic.
Podle zmíněného serveru se očekává, že Lev XIV. se v neděli v poledne zúčastní modlitby na Svatopetrském náměstí ve Vatikánu. Půjde o jeho první veřejné vystoupení po operačním zákroku.
Lev XIV. je nejvyšším představeným katolické církve od loňského května, kdy nahradil zesnulého papeže Františka.
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Zdroj: Libor Novák