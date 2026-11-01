Papež Lev XIV. se zapsal do dějin. Stačilo odevzdat hlas ve volbách

Papež Lev XIV. se stal prvním papežem, který odevzdal hlas v amerických volbách, konkrétně v kongresových volbách uprostřed prezidentského mandátu. Potvrdil to Vatikán, informovala americká zpravodajská stanice CBS News.
Papež podle tiskového oddělení Vatikánu vykonal své právo amerického občana odevzdat hlas. "Svatý otec vyjadřuje přesvědčení, že je právem a povinností občanů zúčastnit se demokratických procesů," uvedli spolupracovníci hlavy katolické církve.
Příslušné americké úřady potvrdily stanici CBS News, že Lev XIV. je na seznamu voličů, kteří požádali o korespondenční hlasování v kongresových volbách. Žádost si měl podat na začátku října, tedy ještě před nedávnou operací kvůli odhalené rakovině plic.
Papež se v říjnu podrobil operaci, v jejímž průběhu odstranili lékaři část jeho pravé plíce kvůli podezření, že se může jednat o zhoubný nádor. Následná histologická vyšetření potvrdila, že se jedná o adenokarcinom, nejběžnější druh rakoviny plic.
Lékaři z římské nemocnice Gemelli následně provedli u prominentního pacienta krevní testy a rentgenové vyšetření, po nichž konstatovali, že je možné svatého otce propustit do domácího léčení. Lev XIV. aktuálně podstupuje rekonvalescenci.
Lev XIV. je nejvyšším představeným katolické církve od loňského května, kdy nahradil zesnulého papeže Františka.
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Zdroj: Jan Hrabě