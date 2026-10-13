Papež Lev je hospitalizován v nemocnici. Kvůli nálezu podstoupí operaci plic

Libor Novák

13. října 2026 12:30

Nový papež Lev XIV. se poprvé ukázal světu.
Nový papež Lev XIV. se poprvé ukázal světu. Foto: Reprofoto AP

Papež Lev XIV. byl v úterý dopoledne přijat do římské nemocnice Agostina Gemelliho, kde jej v nejbližších hodinách čeká chirurgický zákrok k odstranění malého plicního útvaru. Jedná se o vůbec první hospitalizaci sedmdesátiletého pontifika od jeho zvolení do čela katolické církve, přičemž lékaři objevili nález v počátečním a dobře ohraničeném stadiu.

Zprávu o blížící se operaci oznámil sám papež věřícím v neděli po tradiční modlitbě Anděl Páně na Svatopetrském náměstí. Nález byl odhalen během nedávných preventivních lékařských prohlídek a odborníci doporučili jeho včasné odstranění, s čímž hlava Vatikánu bez váhání souhlasila.

Podle vyjádření odborníků pro CNN probíhají podobné zákroky zpravidla minimálně invazivní cestou a vyznačují se nízkým rizikem komplikací. Očekává se, že papež stráví v nemocničním zařízení přibližně jeden týden, během něhož bude probíhat nezbytná pooperační rekonvalescence. V důsledku hospitalizace byly zrušeny všechny veřejné audience a naplánované akce až do dvacátého října.

Nemocnice Agostina Gemelliho má s péčí o nejvyšší představitele církve dlouholetou tradici a disponuje speciálním zázemím pro papežské pacienty. Přestože je Lev XIV. jinak známý svou aktivní fyzickou kondicí a zálibou v tenisu či plavání, zpráva o jeho zdravotním stavu vyvolala mezi věřícími po celém světě vlnu obav i solidarity.

Vatikán ujistil veřejnost, že běžný chod úřadů a každodenní administrativní činnost budou fungovat bez přerušení, zatímco dokumenty vyžadující osobní podpis hlavy státu budou dočasně odloženy. Představitelé církve i státníci z celého světa vyjadřují naději v úspěšný průběh operace a brzký návrat papeže k jeho plným povinnostem.

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Zdroj: Libor Novák

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