Papež Lev má rakovinu, lékaři mu odstranili část plíce

Papež Lev XIV. podstoupil v římské nemocnici Gemelli úspěšný chirurgický zákrok, během kterého mu byl odstraněn dolní lalok pravé plíce. Vatikán v úterý večer v oficiálním lékařském bulletinu potvrdil, že u jednasedmdesátiletého pontifika byla po operaci diagnostikována rakovina plic, konkrétně plicní adenokarcinom.
Samotná operace trvala přibližně devadesát minut, přičemž hlava katolické církve strávila na operačním sále celkem zhruba tři hodiny. Lékařský tým pod vedením předních specialistů odstranil celý dolní lalok pravé plíce, aby zajistil radikalitu zákroku a odstranil ohraničený uzlík, který byl dříve objeven při preventivních prohlídkách.
Vatikán ve svém prohlášení uvedl, že přítomnost zhoubného bujení byla předem suspektní z předoperačních vyšetření a histologická analýza vzorku odebraného během zákroku tuto diagnózu jednoznačně potvrdila. Operace proběhla podle plánu, bez jakýchkoliv komplikací a papež se po probuzení z narkózy vrátil na svůj pokoj na desátém patře nemocnice.
Zpráva o blížícím se zákroku překvapila celý svět, přičemž samotný Lev XIV. ji neobvykle transparentně oznámil již v neděli během tradiční modlitby Anděl Páně ze Svatopetrského náměstí. Věřícím tehdy sdělil, že lékaři objevili malý uzlík v raném stádiu a na jejich doporučení se rozhodl pro okamžité odstranění, aby předešel dalším komplikacím.
Vzhledem k rekonvalescenci zrušil Vatikán veškerý papežův oficiální program až do dvacátého října. Podle odhadů lékařů by měl pontifik strávit v nemocniční péči zhruba jeden týden, načež jej čeká období klidu a postupného zotavování v římské rezidenci či papežském útočišti v Castel Gandolfu.
Na zprávu o papežově diagnóze okamžitě zareagovali představitelé států a církevní hodnostáři z celého světa. Americký ministr zahraničí Marco Rubio uvedl, že se svou manželkou myslí na papeže v modlitbách, zatímco australský premiér Anthony Albanese popřál hlavě církve brzké uzdravení a označil ho za hlas rozumu a lidskosti v moderním světě.
Vatikánský státní sekretář kardinál Pietro Parolin přiznal, že oznámení přišlo jako blesk z čistého nebe a nikdo nic podobného neočekával. Dodal však, že při pondělním setkání s papežem hovořili s velkou vyrovnaností a že včasné odhalení nálezu dává velkou naději na úspěšné vyléčení.
Rodák z Chicaga, který se v květnu loňského roku stal prvním americkým papežem v historii, je všeobecně považován za člověka v dobrém fyzickém stavu a milovníka sportu, zejména tenisu. Jeho nedávný zářijový program zahrnoval návštěvu Francie a na listopad měl v plánu rozsáhlou dvanáctidenní cestu po deseti městech v Jižní Americe.
Nemocnice Gemelli, kde je papež léčen, má dlouhou tradici v péči o nejvyšší představitele katolické církve a disponuje speciálním papežským apartmánem. Toto zdravotnické zařízení pravidelně využívali i předchozí papežové včetně Jana Pavla II. či Františka, který zde v minulosti podstoupil náročnou léčbu dýchacích cest.
Během papežovy hospitalizace převezme středeční generální audienci filipínský kardinál Luis Antonio Tagle, který byl nedávno zvolen děkanem kolegia kardinálů. Věřící po celém světě nyní netrpělivě vyhlížejí další zprávy o zdravotním stavu Lva XIV. a doufají v jeho brzký a úplný návrat k církevním povinnostem.
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Zdroj: Libor Novák