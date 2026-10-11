Americká vězeňkyně Christa Pikeová odsouzená k trestu smrti byla propuštěna z nemocnice a vrácena do věznice poté, co přežila nezdařený pokus o popravu letální injekcí. Její právní zástupci pro BBC potvrdili, že po komplikacích spojených s výkonem trestu pokračuje v nezbytné lékařské péči za mřížemi.
Samotný výkon trestu, který zahrnoval podání dvou dávek přípravku pentobarbital, skončil tím, že odsouzená upadla do kritického stavu a byla převezena do nemocničního zařízení. Právní tým i zdravotnický personál se domnívali, že nastane nejhorší, avšak odsouzená po několika dnech nabyla vědomí a začala komunikovat.
Tento vývoj postavil celý případ do zcela bezprecedentní situace, neboť odborníci se podle BBC domnívají, že jde o vůbec první známý případ v historii, kdy někdo přežil pokus o popravu touto metodou. Státní orgány byly následně soudně vyzvány k uchování veškerých důkazních materiálů souvisejících s neúspěšným průběhem procedury.
Představitelé státního zastupitelství dosud neuvedli, zda stát hodlá podniknout další pokus o popravu, přičemž obhajoba v reakci na události obnovila výzvy ke změně trestu na doživotní odnětí svobody bez možnosti předčasného propuštění. Vedení nápravného zařízení zároveň hájilo použitou metodu, aniž by blíže specifikovalo důvody selhání postupu.
Odsouzená byla k nejvyššímu trestu odsouzena za závažný zločin spáchaný v minulosti, kdy se podílela na brutálním usmrcení mladé ženy. Její případ přitahoval mimořádnou pozornost také proto, že šlo o první ženu, jejíž poprava byla v daném americkém státě naplánována po více než dvě stě letech.
Spolupachatel tehdejšího zločinu vyvázl bez trestu smrti, protože v době činu nebyl plnoletý, a nadále zůstává ve vězení. Samotné exekuci předcházela dlouholetá odvolací řízení, přičemž soudní instance i představitelé exekutivy odmítli v období před plánovaným výkonem trestu zasáhnout a zablokovat jej.
Po návratu do vězeňského prostředí čelí odsouzená přetrvávajícím zdravotním obtížím a náročné rekonvalescenci pod dohledem dozorců i zdravotníků. Právní zástupci upozorňují, že dopad na její celkový fyzický a psychický stav je značný, zatímco právní spory ohledně legálnosti a průběhu nepodařené exekuce nadále pokračují.
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Zdroj: Libor Novák