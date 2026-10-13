Záznamy tísňových volání odhalily, proč Pikeová při neúspěšné popravě hodinu trpěla

Záznamy tísňových volání odhalily značný zmatek a komunikační chaos, který panoval mezi vězeňským personálem a záchrannými složkami po nezdařené popravě padesátileté Christy Pikeové v americkém státě Tennessee. Pikeová byla koncem září odsouzena k trestu smrti letální injekcí, avšak po aplikaci dvou dávek pentobarbitalu nezemřela a musela být narychlo převezena do nemocnice. Podle BBC však trvalo minimálně hodinu, než se jí dostalo pomoci.
Odsouzená, která byla v roce 1995 odsouzena za brutální vraždu Colleen Slemmerové spáchanou se svým tehdejším přítelem, se tak ocitla v naprosto bezprecedentní situaci. Podle právního týmu Pikeové se chemická látka pravděpodobně rozšířila pod kůži místo toho, aby se v dostatečném množství dostala do krevního oběhu, což vedlo k selhání popravy.
Audiozáznamy tísňových volání, které zveřejnila média, ukazují na hluboký rozpor v komunikaci mezi vězeňským personálem. První tísňové volání z věznice Riverbend bylo zpočátku považováno za falešný poplach, protože volající nedokázal ověřit totožnost pomocí předepsaného bezpečnostního kódu. Záchranáři tak dlouho nemohli projet branami věznice, zatímco na centrálním velitelství netušili, že o pomoc někdo vůbec volal.
Trvalo zhruba půl hodiny, než úřady řádně ověřily pravost prvního volání, v němž personál oznamoval, že poprava nevyšla a odsouzená stále žije. Zmatky pokračovaly i během následného převozu do nemocnice, kdy si záchranáři vzájemně ověřovali, zda věznice vůbec ví, kam je odsouzená převážena. Celá situace podle dostupných informací výrazně zpozdila poskytnutí řádné lékařské péče.
Christa Pikeová byla mezitím propuštěna z nemocnice zpět za mříže, přičemž její právníci uvedli, že zaznamenala výrazné zlepšení zdravotního stavu a opětovně získala schopnost chodit i mluvit. Jejich obhájci však upozorňují, že ji čeká dlouhá cesta k úplnému uzdravení, přičemž dosud není zcela jasné, jaké lékařské péče se jí v nápravném zařízení aktuálně dostává.
Matka zavražděné oběti označila nepodařenou popravu za naprostý zmatek a selhání systému. Případ vyvolal obrovskou vlnu reakcí napříč celými Spojenými státy a otevřel ostrou debatu o tom, jaké metody by stát mohl či měl v budoucnu použít, pokud by se k popravě odsouzené rozhodl vrátit.
V reakci na tento skandál již podal rezignaci šéf státního nápravného oddělení, zatímco guvernér Tennessee Bill Lee rozhodl o pozastavení všech plánovaných poprav ve státě do konce roku. Současně probíhá nezávislé vyšetřování, které má detailně objasnit všechny okolnosti a chyby provázející tento nepodařený pokus o výkon trestu.
Právní zástupci Pikeové nyní naléhají na guvernéra, aby jí trest zmírnil na doživotí bez možnosti předčasného propuštění, protože se stala pravděpodobně jediným člověkem, který pokus o popravu smrtící injekcí přežil. Zda se stát pokusí popravu v budoucnu zopakovat, nebo jakým směrem se vyvine její bezprecedentní právní případ, zůstává prozatím otevřenou otázkou.
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Zdroj: Libor Novák