Pikeová nemůže po neúspěšné popravě ovládat ruce. Probrala se krátce předtím, než ji odpojili od přístrojů

Padesátiletá Christa Pikeová, jediná žena odsouzená k trestu smrti ve státě Tennessee, se v nemocnici probudila naštvaná a zmatená poté, co minulý týden přežila dvě neúspěšné dávky smrtící injekce. Její právní tým potvrdil, že odsouzená začala komunikovat s okolím právě ve chvíli, kdy se zdravotníci chystali k jejímu odpojení od přístrojů zajišťujících životní funkce. Pikeová byla totiž v pondělí po selhání popravy prohlášena za mozkově mrtvou. V reakci na nečekaný zvrat nařídila soudkyně v Nashvillu státním orgánům okamžité zajištění a uchování veškerých Důkazů z exekuční komory.
Podle obhájce Randyho Spiveyho byly prvními slovy obviněné po probuzení otázky „Kde to jsem?“ a „Kdo jste?“. Pikeová se v současnosti potýká s těžkými zdravotními následky, mezi něž patří oboustranný zápal plic, krevní sraženina a vážné poškození obou horních končetin, kvůli němuž je nemůže ovládat. Její dlaně jsou masivně oteklé a připomínají nafouknuté rukavice. Navzdory naléhavým výzvám ošetřujících lékařů vězeňská správa státu Tennessee odmítá odsouzené sejmout pouta, takže zůstává na nemocničním lůžku stále připoutána za nohy a pravou ruku.
Právní zástupci Pikeové v čele s Lukem Ihnenem obvinili státní úředníky ze snahy ukrývat klíčové důkazy o průběhu nezdařené exekuce. Tyto předměty mohou být zásadní pro budoucí právní námitky, pokud by se stát pokusil o další výkon trestu. Soudkyně I’Ashea Mylesová vyhověla žádosti obhajoby a nařídila státu konzervovat veškeré předměty i záznamy z exekuční místnosti. Spivey zdůraznil, že na levé paži odsouzené napočítal sedm vpichů po jehlách, přičemž jedna z nich byla při vytahování z těla ohnutá.
Odborníci se podle The Guardian domnívají, že k selhání popravy přispěla kombinace špatného stavu žilního systému odsouzené, úniku látky do okolních tkání a možné znehodnocení použitého pentobarbitalu. Obhájci přitom měsíce před plánovaným výkonem trestu varovali úřady i Nejvyšší soud USA, že nalezení vhodných žil bude u Pikeové extrémně komplikované a způsobí jí kruté utrpení, stát však přesto trval na provedení exekuce. Svědci nezdařené popravy popsané události potvrdili – Pikeová po podání první dávky zvedala hlavu z lehátka, stěžovala si na nesnesitelné pálení v pažích a následně začala těžce a nepravidelně dýchat.
Christa Pikeová strávila v izolaci v cele smrti třicet let za vraždu devatenáctileté spolužačky Colleen Slemmerové, k níž došlo v roce 1995 v Knoxville. Tehdy osmnáctiletá Pikeová spolu se svým tehdy sedmnáctiletým přítelem Tadarylem Shippem vlákala oběť do lesního porostu z žárlivosti, kde ji mučili a zavraždili. Zatímco Shipp jako mladistvý dostal doživotní trest s možností podmínečného propuštění, Pikeové byl uložen trest smrti. Během pobytu ve vězení u ní lékaři diagnostikovali bipolární poruchu a posttraumatickou stresovou poruchu. Případ Pikeové, která se stala pravděpodobně jediným člověkem na světě, jenž přežil podání smrtící injekce, vyvolal nový tlak na přezkoumání metod exekucí ve Spojených státech.
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Zdroj: Libor Novák