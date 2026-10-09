Poprava bývalého majora americké armády bude přenášena živě, oznámil Hegseth

Poprava bývalého majora americké armády Nidala Hasana bude přenášena v přímém přenosu. Oznámil to americký ministr obrany Pete Hegseth s tím, že veřejnost dostane možnost sledovat výkon trestu smrti zastřelením popravčí četou. Hasan v roce 2009 zastřelil na základně Fort Hood v Texasu třináct neozbrojených amerických vojáků.
Podle zástupců ministerstva obrany půjde o první veřejnou popravu ve Spojených státech po téměř sto letech. Rozhodnutí o živém vysílání označují právní experti za zcela nevídané v moderní éře a upozorňují, že se pohybuje na velmi nejisté právní půdě. Hegseth zdůraznil, že lidé musí pochopit, že za podobné činy přicházejí velmi vážné následky.
Přezkumné a odvolací řízení v Hasanově případu však stále není plně ukončeno. Právní zástupci odsouzeného plánují požádat o přezkoumání rozsudku u federálního soudu, což by mohlo výkon trestu odložit. Podle odborníků na vojenské právo se může celé soudní řízení protáhnout na řadu let.
Plánovaná poprava popravčí četou má být první vojenskou popravou tohoto druhu od konce druhé světové války. Poslední voják byl tímto způsobem popraven v lednu 1945 za dezerci. Poslední vojenská poprava obecně se v USA uskutečnila v roce 1961, kdy byl oběšen voják odsouzený za znásilnění.
Hasan se k zastřelení třinácti lidí přiznal již během vojenského soudu v roce 2013. Bývalý armádní psychiatr tehdy uvedl, že věřil, že svým činem chránil muslimy a hnutí Tálibán v Afghánistánu. K vykonání vojenské popravy je podle amerických zákonů nutný přímý souhlas prezidenta Spojených států.
Odborníci na ústavní a trestní právo upozorňují také na technické a etické překážky živého přenosu. Většina velkých sociálních sítí a internetových platforem má přísná pravidla, která zakazují vysílání násilného obsahu nebo samotného výkonu trestu smrti. Společnosti Meta či TikTok živé přenosy kapitálních trestů explicitně zakazují.
Z údajů organizace Amnesty International vyplývá, že veřejné popravy jsou ve světě ojedinělé. V loňském roce proběhly zdokumentované veřejné popravy pouze v Íránu a Afghánistánu. Spojené státy patří k zemím s nejvyšším počtem poprav na světě, hned za Čínou, Íránem, Saúdskou Arábií a Jemenem.
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Zdroj: Libor Novák