Jeden den jej chtěli vysílat živě, druhý den jej zrušili. Odborník na tresty smrti vysvětlil, o co USA šlo

Americký ministr obrany Pete Hegseth nedávno oznámil záměr živě přenášet popravu Nidala Malika Hasana, střelce z vojenské základny Fort Hood, což vyvolalo vlnu ohlasů. Tento krok by poprvé od roku 1976, kdy Nejvyšší soud USA obnovil trest smrti, proměnil státní popravu v otevřenou politickou podívanou. Organizace spojených národů tento záměr okamžitě označila za formu veřejné popravy, jakou americká spravedlnost neviděla téměř celé století.
Americký prezident Donald Trump však toto rozhodnutí po mezinárodním odsouzení a vnitřním politickém tlaku nakonec zvrátil a živý přenos zrušil. Podle Dr. Asima Qureshiho, právníka a ředitele organizace CAGE International, který strávil dvě desetiletí prací s odsouzenci k smrti, nelze toto ustoupení vnímat jako vítězství lidskosti. Administrace si tímto krokem pouze otestovala veřejnou odezvu, vypustila zkušební politický balón a zaznamenala důležitý precedens.
Qureshi vnímá původní rozhodnutí jako ukázkovou snahu administrativy o projekci moci a testování toho, co je veřejnost ochotna akceptovat. Celá záležitost byla navenek prezentována jako projev transparentnosti a spravedlnosti, avšak v jádru šlo o fascinaci silou a snahu předvést absolutní dominanci prostřednictvím kontrolovaného násilí. Pokus o vysílání státního zabíjení však rychle narazil na křehkou logiku takového počínání.
Náhlá změna kurzu ze strany Bílého domu odhaluje skrytá rizika tohoto postupu, protože nefiltrovaná podívaná představuje politickou neznámou, kterou po spuštění nelze plně kontrolovat. Qureshi vysvětluje, že administrativa zjistila, že živé přenášení hrůzy ve veřejném prostoru vlastně nefunguje podle původních předpokladů. Jako příklad uvádí nedávné události ve světě, kde dlouhodobé sledování konfliktů zásadně proměnilo postoje veřejnosti.
V trestní obhajobě hraje takzvaná mitigace neboli zmírňování trestní odpovědnosti klíčovou roli při zkoumání životních faktorů, které obviněného přivedly ke spáchání činu. Umístěním kamery do popravčí komory by stát nechtěně vyzval veřejnost k tomu, aby začala sama provádět tuto hloubkovou analýzu. Případ Nidala Hasana byl totiž hluboce zakořeněn v americké zahraniční politice, což jsou otázky, na které vládní představitelé nechtějí slyšet odpovědi.
Tento stav vytváří pro Bílý dům bizarní rozpor, v němž se snaha potrestat Hasana za jeho činy střetává s rizikem, že Američané začnou podrobně zkoumat motivy, které k nim vedly. Přestože byl samotný živý přenos zrušen, tento návrh již trvale pozměnil směřování amerického justičního systému. Pouhým nadnesením myšlenky na televizní přenos popravy posunula administrativní moc hranice toho, jaké násilí lze považovat za přípustné.
Qureshi pro The Independent upozorňuje, že k posunu veřejného mínění je nutné vytáhnout na stůl ty nejextrémnější činy, čímž se hlavní proud postupně posouvá k dalším krokům. Veřejná debata se totiž soustředila výhradně na to, zda měla být poprava vysílána, a nikoliv na to, proč má být dotyčný vůbec popraven. Tímto způsobem se z budoucího vysílaného usmrcení stala mnohem reálnější a dosažitelnější možnost.
Tento posun podle právníka navíc vychází ze systémově nespravedlivého základu, v němž naprostá většina obviněných uzavírá dohody pod nátlakem. Významná část znevýhodněných obyvatel čelí tvrdému stíhání a nespočet lidí ztrácí roky života kvůli justičním omylům. Současný systém tak netrpí pouze dílčími administrativními nedostatky, ale je od základu hluboce chybný.
Předložený záměr livestreamu podle Qureshiho neukazuje nic jiného než směr, kterým se americká justiční praxe v současnosti ubírá. Tyto události odrážejí širší charakteristiky fungování státního aparátu při prosazování moci. Bez zásadního přehodnocení celého fungování systému však podle odborníků nelze dosáhnout skutečné spravedlnosti.
Celá situace tak podle odborníků ukazuje na hlubší problémy spojené s tím, jak stát přistupuje k výkonu trestu. Debata okolo zrušeného přenosu odhalila napětí mezi snahou o projekci síly a obavami z nepředvídatelných reakcí společnosti. Tyto aspekty nadále formují podobu moderního justičního prostředí ve Spojených státech.
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