Střelec před útokem v Krakově zavraždil své rodiče a sestru. Polsko se vzpamatovává z teroristického útoku

V sobotu v samotném centru Krakova došlo k tragické masové střelbě, při které mladý útočník střílel z jedoucího vozidla na náhodné lidi na Rynku Głównym. Útok si vyžádal životy šesti lidí a dalších šestnáct osob utrpělo zranění, mezi nimiž jsou i dva policisté zasahující proti ozbrojenému pachateli.
Mezi oběťmi střelby v krakovském centru figurují tři polské ženy ve věku 61, 47 a 53 let, dvaatřicetiletý britský občan, jedenapadesátiletá cizinka a přibližně padesátiletý muž. Zranění utrpělo jedenáct polských občanů a pět cizinců pocházejících z Rakouska, Německa, Portugalska, Ruska a Velké Británie, přičemž většina z nich se nachází ve stabilizovaném stavu v celkem šesti krakovských nemocnicích.
Obrovskou odvahu projevili zasahující policisté, z nichž dva utrpěli těžká zranění při pronásledování a zatýkání útočníka. Zvláštní pozornost veřejnosti i představitelů státu přitahuje policista Jakub Kulik, který byl vážně zraněn a po úspěšné operaci v krakovské nemocnici se jej podařilo probudit z umělého spánku, přičemž jeho stav zůstává nadále vážný.
Vzhledem k vážnému zranění obou raněných policistů a nutnosti zajistit krevní transfuzi vyzvaly státní orgány, armáda i ministerstva veřejnost k masovému darování krve se zaměřením na vzácnou skupinu AB Rh+, kterou vyžaduje léčba zraněného strážce zákona. Do této výzvy se zapojily vojenské posádky, záchranáři a desítky odběrných míst rozmístěných po celé zemi.
Samotný útočník byl v kritickém, avšak stabilizovaném stavu převezen do nemocnice, kde podstoupil několik operací a nachází se pod přísným dozorem policie. Z toho důvodu s ním dosud nebyly provedeny formální procesní úkony ani formální zadržení, avšak vyšetřovatelé připravují obvinění zahrnující mnohonásobnou vraždu s teroristickým motivem.
Vyšetřování tragických událostí nabralo další rozměr v sobotu pozdě večer, kdy policie provedla domovní prohlídku v bydlišti útočníka v Ostrowcu Świętokrzyskim. V bytě v jednom z místních panelových domů byly po předchozí krátké evakuaci obyvatel nalezeny tři lidská těla patřící nejbližším příbuzným podezřelého muže.
Podle předběžných poznatků kriminalistů a soudních lékařů byly oběti v Ostrowcu Świętokrzyskim, jimiž byli rodiče a jednadvacetiletá sestra pachatele, s největší pravděpodobností zavražděny během spánku střelbou do hlavy. Kriminalisté na místě zajistili sedm kusů střelné zbraně a veškerý zajištěný materiál podrobují detailním forenzním zkoumáním.
Prokuratura v souvislosti s oběma místy činu oficiálně zahájila rozsáhlé trestní stihání a kvalifikovala krakovský útok jako teroristický čin spojený se zabitím šesti lidí a usilováním o životy dalších osob, přičemž dodatečně připojila i paragraf týkající se vraždy tří rodinných příslušníků. Ministr spravedlnosti Waldemar Żurek uvedl, že obě závažná jednání mohou skončit nejvyšším trestem doživotního odnětí svobody.
Na tragické události okamžitě zareagoval prezident republiky vyhlášením dvoudenního státního smutku, který vstoupil v platnost o půlnoci ze soboty na neděli. Na vládních budovách, včetně prezidentského paláce, budovy Sejmu a na řadě veřejných míst po celé zemi, byly státní vlajky staženy na půl žerdi.
Do Krakova a celého Polska proudí projevy hluboké soustrasti a solidarity z celého světa. Kondolence polskému lidu a rodinám obětí vyjádřila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen, premiéři Velké Británie a Španělska, kanadská ministryně zahraničních věcí, premiér Malajsie, jakož i velvyslanci Spojených států, Japonska a Izraele, kteří vyjádřili hlubokou solidaritu s polským národem.
Místní samospráva v Krakově a v Ostrowcu Świętokrzyskim spustila okamžitou psychologickou pomoc pro obyvatele, svědky tragédie a rodiny zasažené útokem. K dispozici jsou speciální telefonní linky, poradny a odborníci připraveni poskytnout okamžitou krizovou intervenci každému, kdo ji v důsledku těchto událostí potřebuje.
Vedení polského ministerstva digitalizace a Centrum pro boj proti dezinformacím svolalo mimořádné jednání, na němž monitorovalo síťový prostor kvůli šíření nepravdivých zpráv a lživých narativů souvisejících se střelbou. Bezpečnostní složky úzce spolupracují s provozovateli internetových platforem na okamžitém mazání škodlivého obsahu.
V samotném Krakově zůstává část Rynku Głównego a přilehlých ulic, včetně místa zadržení pachatele na křižovatce ulic Dietla a Stradomské, uzavřena kvůli pokračujícím kriminalistickým a technickým prohlídkám. Technici zajišťují veškeré stopy za denního světla a prověřují také poškozenou městskou hromadnou dopravu včetně zasažené tramvaje.
Okolní státy rovněž přistoupily k preventivním bezpečnostním opatřením, přičemž například Česká republika zavedla dodatečné preventivní kontroly a policie vyzvala polské občany k dodržování bezpečnostních pokynů tamních složek. Podobná opatření byla zavedena také v polském hlavním městě Varšavě, kde zátarasy a bariéry omezují vjezd vozidel do historického centra.
V průběhu nedělního odpoledne se v historické Bazylice Mariackie v Krakově uskuteční mše svatá v intenci nevinných obětí a zraněných osob, kterou celebruje kardinál Grzegorz Ryś. Církevní představitelé vyzvali občany k tiché modlitbě, vzájemné solidaritě a uctění památky lidí, jejichž životy tragicky vyhasly během sobotního napadení v srdci historického města.
Související
Zneškodnil střelce, sám teď bojuje o život. Polsko po teroristickém útoku oslavuje nové hrdiny
Polská policie objevila v domě útočníka z Krakova tři oběti, zřejmě jeho příbuzné
Aktuálně se děje
před 55 minutami
Zneškodnil střelce, sám teď bojuje o život. Polsko po teroristickém útoku oslavuje nové hrdiny
před 2 hodinami
Střelec před útokem v Krakově zavraždil své rodiče a sestru. Polsko se vzpamatovává z teroristického útoku
před 3 hodinami
Německo varuje před rychlým snižováním závislosti na amerických zbraních
před 4 hodinami
Definitivní prohra Netanjahua: Izraelskou vládu sestaví Eisenkot, rozhodl prezident
před 6 hodinami
Polská policie objevila v domě útočníka z Krakova tři oběti, zřejmě jeho příbuzné
před 7 hodinami
Počasí bude příští týden chladné, během dne naměříme i tři stupně
včera
Ve StarDance dnes večer překvapivě nikdo nevypadl
včera
Střelba v Krakově byla teroristický útok, pachatel vyznával krajně pravicové ideologie
včera
Šest mrtvých, 15 zraněných. Kdo je útočník, který vraždil v Krakově?
včera
Další rána Republikánům: Personální čistky v Bílém domě provází smíšené reakce
včera
Útočník střílel do lidí v centru Krakova, nejméně pět mrtvých
včera
Zelenskyj chystá zásadní personální změny ve vedení armády
včera
Rusko provedlo v noci rozsáhlý raketový a dronový útok na Kyjev
včera
Trump má nový návrh, jak ukončit válku na Ukrajině. Zatím jej tají i před Kyjevem
včera
Shapiro, DeSantis nebo Newsom. Výsledky voleb v USA vyprofilovaly možné kandidáty na Trumpova nástupce
včera
Impeachment v Paraguayi: Polovina populace se nedostane k penězům, prezidenta odvolali a poslali do vazby
včera
Hrozba bombovými útoky se šíří Evropou. Kromě letadel zasáhla i mediální domy
včera
Estonsko varuje evropské lídry před jakýmkoliv vyjednáváním s Putinem
včera
Poslední předpověď počasí na víkend. Změna přijde v pondělí večer
6. listopadu 2026 21:56
Česko zveřejnilo nový odhad růstu ekonomiky v příštím roce
Růst české ekonomiky v průběhu letošního roku podle listopadové makroekonomické predikce zrychloval. Mezičtvrtletní růst reálného HDP se zvýšil z 0,1 % v prvním čtvrtletí na 0,3 % ve druhém a na 0,5 % ve třetím. Za celý rok ministerstvo očekává růst o 1,7 % a v roce 2027 o 2,5 %. V obou letech jej potáhne výhradně domácí poptávka, zejména spotřeba domácností a investice. Průměrná inflace by měla letos dosáhnout 2,1 %.
Zdroj: Jan Hrabě