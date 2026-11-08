Střelec před útokem v Krakově zavraždil své rodiče a sestru. Polsko se vzpamatovává z teroristického útoku

Libor Novák

8. listopadu 2026 12:15

Polská policie
Polská policie Foto: Facebook Policie Polsko

V sobotu v samotném centru Krakova došlo k tragické masové střelbě, při které mladý útočník střílel z jedoucího vozidla na náhodné lidi na Rynku Głównym. Útok si vyžádal životy šesti lidí a dalších šestnáct osob utrpělo zranění, mezi nimiž jsou i dva policisté zasahující proti ozbrojenému pachateli.

Mezi oběťmi střelby v krakovském centru figurují tři polské ženy ve věku 61, 47 a 53 let, dvaatřicetiletý britský občan, jedenapadesátiletá cizinka a přibližně padesátiletý muž. Zranění utrpělo jedenáct polských občanů a pět cizinců pocházejících z Rakouska, Německa, Portugalska, Ruska a Velké Británie, přičemž většina z nich se nachází ve stabilizovaném stavu v celkem šesti krakovských nemocnicích.

Obrovskou odvahu projevili zasahující policisté, z nichž dva utrpěli těžká zranění při pronásledování a zatýkání útočníka. Zvláštní pozornost veřejnosti i představitelů státu přitahuje policista Jakub Kulik, který byl vážně zraněn a po úspěšné operaci v krakovské nemocnici se jej podařilo probudit z umělého spánku, přičemž jeho stav zůstává nadále vážný.

Vzhledem k vážnému zranění obou raněných policistů a nutnosti zajistit krevní transfuzi vyzvaly státní orgány, armáda i ministerstva veřejnost k masovému darování krve se zaměřením na vzácnou skupinu AB Rh+, kterou vyžaduje léčba zraněného strážce zákona. Do této výzvy se zapojily vojenské posádky, záchranáři a desítky odběrných míst rozmístěných po celé zemi.

Samotný útočník byl v kritickém, avšak stabilizovaném stavu převezen do nemocnice, kde podstoupil několik operací a nachází se pod přísným dozorem policie. Z toho důvodu s ním dosud nebyly provedeny formální procesní úkony ani formální zadržení, avšak vyšetřovatelé připravují obvinění zahrnující mnohonásobnou vraždu s teroristickým motivem.

Vyšetřování tragických událostí nabralo další rozměr v sobotu pozdě večer, kdy policie provedla domovní prohlídku v bydlišti útočníka v Ostrowcu Świętokrzyskim. V bytě v jednom z místních panelových domů byly po předchozí krátké evakuaci obyvatel nalezeny tři lidská těla patřící nejbližším příbuzným podezřelého muže.

Podle předběžných poznatků kriminalistů a soudních lékařů byly oběti v Ostrowcu Świętokrzyskim, jimiž byli rodiče a jednadvacetiletá sestra pachatele, s největší pravděpodobností zavražděny během spánku střelbou do hlavy. Kriminalisté na místě zajistili sedm kusů střelné zbraně a veškerý zajištěný materiál podrobují detailním forenzním zkoumáním.

Prokuratura v souvislosti s oběma místy činu oficiálně zahájila rozsáhlé trestní stihání a kvalifikovala krakovský útok jako teroristický čin spojený se zabitím šesti lidí a usilováním o životy dalších osob, přičemž dodatečně připojila i paragraf týkající se vraždy tří rodinných příslušníků. Ministr spravedlnosti Waldemar Żurek uvedl, že obě závažná jednání mohou skončit nejvyšším trestem doživotního odnětí svobody.

Na tragické události okamžitě zareagoval prezident republiky vyhlášením dvoudenního státního smutku, který vstoupil v platnost o půlnoci ze soboty na neděli. Na vládních budovách, včetně prezidentského paláce, budovy Sejmu a na řadě veřejných míst po celé zemi, byly státní vlajky staženy na půl žerdi.

Do Krakova a celého Polska proudí projevy hluboké soustrasti a solidarity z celého světa. Kondolence polskému lidu a rodinám obětí vyjádřila předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyen, premiéři Velké Británie a Španělska, kanadská ministryně zahraničních věcí, premiér Malajsie, jakož i velvyslanci Spojených států, Japonska a Izraele, kteří vyjádřili hlubokou solidaritu s polským národem.

Místní samospráva v Krakově a v Ostrowcu Świętokrzyskim spustila okamžitou psychologickou pomoc pro obyvatele, svědky tragédie a rodiny zasažené útokem. K dispozici jsou speciální telefonní linky, poradny a odborníci připraveni poskytnout okamžitou krizovou intervenci každému, kdo ji v důsledku těchto událostí potřebuje.

Vedení polského ministerstva digitalizace a Centrum pro boj proti dezinformacím svolalo mimořádné jednání, na němž monitorovalo síťový prostor kvůli šíření nepravdivých zpráv a lživých narativů souvisejících se střelbou. Bezpečnostní složky úzce spolupracují s provozovateli internetových platforem na okamžitém mazání škodlivého obsahu.

V samotném Krakově zůstává část Rynku Głównego a přilehlých ulic, včetně místa zadržení pachatele na křižovatce ulic Dietla a Stradomské, uzavřena kvůli pokračujícím kriminalistickým a technickým prohlídkám. Technici zajišťují veškeré stopy za denního světla a prověřují také poškozenou městskou hromadnou dopravu včetně zasažené tramvaje.

Okolní státy rovněž přistoupily k preventivním bezpečnostním opatřením, přičemž například Česká republika zavedla dodatečné preventivní kontroly a policie vyzvala polské občany k dodržování bezpečnostních pokynů tamních složek. Podobná opatření byla zavedena také v polském hlavním městě Varšavě, kde zátarasy a bariéry omezují vjezd vozidel do historického centra.

V průběhu nedělního odpoledne se v historické Bazylice Mariackie v Krakově uskuteční mše svatá v intenci nevinných obětí a zraněných osob, kterou celebruje kardinál Grzegorz Ryś. Církevní představitelé vyzvali občany k tiché modlitbě, vzájemné solidaritě a uctění památky lidí, jejichž životy tragicky vyhasly během sobotního napadení v srdci historického města.

před 55 minutami

Zneškodnil střelce, sám teď bojuje o život. Polsko po teroristickém útoku oslavuje nové hrdiny

Související

Policista Jakub Kulik hlídá zneškodněného střelce

Zneškodnil střelce, sám teď bojuje o život. Polsko po teroristickém útoku oslavuje nové hrdiny

Obrovskou odvahu projevili během sobotního teroristického útoku zasahující policisté, z nichž dva utrpěli těžká zranění při pronásledování a zatýkání útočníka. Zvláštní pozornost veřejnosti i představitelů státu přitahuje policista Jakub Kulik, který byl vážně zraněn a po úspěšné operaci v krakovské nemocnici se jej podařilo probudit z umělého spánku, přičemž jeho stav zůstává nadále vážný.

Více souvisejících

Polsko teroristické útoky v Polsku Policie Polsko

Aktuálně se děje

před 55 minutami

Policista Jakub Kulik hlídá zneškodněného střelce

Zneškodnil střelce, sám teď bojuje o život. Polsko po teroristickém útoku oslavuje nové hrdiny

Obrovskou odvahu projevili během sobotního teroristického útoku zasahující policisté, z nichž dva utrpěli těžká zranění při pronásledování a zatýkání útočníka. Zvláštní pozornost veřejnosti i představitelů státu přitahuje policista Jakub Kulik, který byl vážně zraněn a po úspěšné operaci v krakovské nemocnici se jej podařilo probudit z umělého spánku, přičemž jeho stav zůstává nadále vážný.

před 2 hodinami

před 3 hodinami

Boris Pistorius, ministr obrany Německa

Německo varuje před rychlým snižováním závislosti na amerických zbraních

Německé ministerstvo obrany varuje před příliš rychlým snižováním závislosti na amerických zbraních, které by mohlo ohrozit vzájemné vztahy s Washingtonem a poškodit pozici domácího průmyslu. Vyplývá to podle webu Politico z interních dokumentů ministerstva, které se objevily před nedávným zasedáním parlamentního výboru pro obranu v Berlíně.

před 4 hodinami

Gadi Eisenkot

Definitivní prohra Netanjahua: Izraelskou vládu sestaví Eisenkot, rozhodl prezident

Izraelský prezident Isaac Herzog oznámil, že pověří předsedu strany Jašar Gadiho Eisenkota sestavením nové vlády, čímž postavil do čela snah o vytvoření kabinetu hlavního politického rivala dosavadního premiéra Benjamina Netanjahua. Formální předání mandátu se uskuteční v neděli v odpoledních hodinách v prezidentské rezidenci v Jeruzalémě.

před 6 hodinami

před 7 hodinami

Podzimní den v areálu zámku Lednice

Počasí bude příští týden chladné, během dne naměříme i tři stupně

Českou republiku čeká příští týden postupná změna podzimního počasí, kterou v úvodu týdne ovlivní převážně jasná obloha a ranní mrazy. Podle aktuálních meteorologických předpovědí ČHMÚ se zpočátku udrží stabilní ráz s nízkou oblačností, avšak postupně začne přibývat mraků i srážek.

včera

StarDance

Ve StarDance dnes večer překvapivě nikdo nevypadl

Páté kolo oblíbené televizní soutěže StarDance přineslo nečekané překvapení, když v sobotním večeru zaměřeném na oslavy dvaceti let vysílání tohoto pořadu v Česku nikdo nevypadl. Moderátoři Marek Eben a Tereza Kostková hned v úvodu diváky přivítali v rámci slavnostního přenosu, v němž se představilo zbývajících šest soutěžních párů. Získané body se všem účastníkům převádějí do dalšího kola, které se uskuteční nadcházející sobotu 14. listopadu.

včera

Útok v polském Krakově

Střelba v Krakově byla teroristický útok, pachatel vyznával krajně pravicové ideologie

Sobotní střelba v historickém centru Krakova si vyžádala šest lidských životů a zraněno při ní bylo šestnáct lidí, jak na tiskové konferenci potvrdil polský ministr vnitra Marcin Kierwiński. Mezi oběťmi tragického útoku jsou čtyři ženy a dva muži, přičemž zranění utrpěli také dva příslušníci policie, z nichž jeden zůstává v kritickém stavu.

včera

Útok v polském Krakově

Šest mrtvých, 15 zraněných. Kdo je útočník, který vraždil v Krakově?

Polsko se vzpamatovává z tragické sobotní střelby v historickém centru Krakova, kde čtyřiadvacetiletý útočník zahájil bezmyšlenkovitou palbu z automobilu na náhodné kolemjdoucí. Bilance tohoto krvavého činu si vyžádala šest lidských životů, přičemž zhruba patnáct dalších osob utrpělo zranění a byly převezeny do místních nemocnic.

včera

Bílý dům, Washington D.C., USA

Další rána Republikánům: Personální čistky v Bílém domě provází smíšené reakce

Americký prezident Donald Trump jmenoval po prohře Republikánské strany v kongresových volbách novým šéfem personálu Bílého domu svého dlouholetého poradce a zastánce radikální politiky Stephena Millera. Tato personální rošáda, která v Bílém domě nahrazuje dosavadní šéfku Susie Wilesovou, vysílá podle politických pozorovatelů jasný signál o přitvrzení vládního kurzu. Změna ve vedení Bílého domu nabývá účinnosti v pondělí a předznamenává novou vlnu ostrých politických střetů.

včera

Polská policie

Útočník střílel do lidí v centru Krakova, nejméně pět mrtvých

V historickém Rynku Głównym v Krakově neznámý útočník najel automobilem do pěší zóny a zahájil palbu do náhodných kolemjdoucích. Podle oficiálních informací policie si tato krvavá střelba vyžádala pět lidských životů a zranila desítky dalších osob. Na místě okamžitě zasahovaly desítky příslušníků bezpečnostních složek, záchranáři i hasiči.

včera

Volodymyr Zelenskyj v Praze

Zelenskyj chystá zásadní personální změny ve vedení armády

Prezident Volodymyr Zelenskyj oznámil, že připravuje personální změny ve vedení ozbrojených sil společně s hlavním velitelem Mychajlem Drapatým. Tyto kroky mají za cíl přizpůsobit vojenskou a diplomatickou strategii země nadcházejícímu zimnímu období. Oznámení zaznělo během pátečního večerního projevu hlavy státu v době, kdy se Ukrajina připravuje na nové kolo diplomatických jednání.

včera

Zásah záchranářů po ruských útocích na Ukrajině

Rusko provedlo v noci rozsáhlý raketový a dronový útok na Kyjev

Rusko provedlo v noci z pátku na sobotu rozsáhlý raketový a dronový útok na Kyjev a jeho okolí. Úder cílil na energetickou infrastrukturu a vyžádal si nejméně jeden lidský život. Při nočních úderech utrpělo zranění dalších osm lidí včetně jednoho dítěte.

včera

Prezident Trump v Mar-a-Lago.

Trump má nový návrh, jak ukončit válku na Ukrajině. Zatím jej tají i před Kyjevem

Americká administrativa Donalda Trumpa přichází s novou snahou o ukončení konfliktu na Ukrajině, kterou doprovází termín takzvaného formátu Shell Bay. Tento název odkazuje na golfové hřiště a luxusní rezidenční komplex, který vlastní Steve Witkoff. Celá iniciativa se objevila v době, kdy se Washington snaží oživit diplomatická jednání mezi Moskvou a Kyjevem.

včera

Gavin Newsom

Shapiro, DeSantis nebo Newsom. Výsledky voleb v USA vyprofilovaly možné kandidáty na Trumpova nástupce

Výsledky nedávných amerických voleb přinesly výrazný posun politické moci ve Washingtonu, který zásadně ovlivní také mapu potenciálních kandidátů na úřad prezidenta pro rok 2028. Úspěch demokratů v řadě tradičně republikánských států otevřel nové cesty k zisku potřebných volitelských hlasů a přiměl obě politické strany k přehodnocení dosavadních strategií pro nadcházející prezidentskou kampaň.

včera

Santiago Peña

Impeachment v Paraguayi: Polovina populace se nedostane k penězům, prezidenta odvolali a poslali do vazby

Paraguay se ocitla v hluboké politické a finanční krizi poté, co byl prezident Santiago Peña odvolán z funkce a poslán do domácí vazby. Tento prudký vývoj následoval po kolapsu digitální banky Ueno Bank, která spravovala úspory a penze milionů občanů. Prezident byl zatčen v pátek pouhé minuty poté, co zákonodárci jednomyslně hlasovali pro jeho odvolání kvůli vazbám na jeho dřívější soukromé podnikání.

včera

Letadla, ilustrační foto

Hrozba bombovými útoky se šíří Evropou. Kromě letadel zasáhla i mediální domy

V Evropě v posledních dnech probíhá nová vlna anonymních bombových hrozeb, která po desítkách zasažených letů a leteckých spojů nově zasáhla také přední mediální organizace včetně irské veřejnoprávní stanice RTÉ. Hrozby, které se dosud vždy ukázaly jako falešné, způsobily značné narušení dopravy, evakuace budov a zmobilizovaly bezpečnostní složky v několika evropských zemích.

včera

Vladimir Putin na výroční tiskové konferenci. (19.12.2025)

Estonsko varuje evropské lídry před jakýmkoliv vyjednáváním s Putinem

Estonský premiér Kristen Michal varoval evropské představitele před pokusy o diplomatické vyjednávání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem. Podle jeho slov by se Evropa neměla stavět do role zprostředkovatele ani se pokoušet diktátora jakkoliv uchlácholit. V rozhovoru pro server Politico šéf estonské vlády zdůraznil, že namísto dialogu s Kremlem je nutné Moskvu nadále ekonomicky dusit pomocí sankcí.

včera

6. listopadu 2026 21:56

Česko zveřejnilo nový odhad růstu ekonomiky v příštím roce

Růst české ekonomiky v průběhu letošního roku podle listopadové makroekonomické predikce zrychloval. Mezičtvrtletní růst reálného HDP se zvýšil z 0,1 % v prvním čtvrtletí na 0,3 % ve druhém a na 0,5 % ve třetím. Za celý rok ministerstvo očekává růst o 1,7 % a v roce 2027 o 2,5 %. V obou letech jej potáhne výhradně domácí poptávka, zejména spotřeba domácností a investice. Průměrná inflace by měla letos dosáhnout 2,1 %.

Zdroj: Jan Hrabě

Další zprávy