Impeachment v Paraguayi: Polovina populace se nedostane k penězům, prezidenta odvolali a poslali do vazby

Paraguay se ocitla v hluboké politické a finanční krizi poté, co byl prezident Santiago Peña odvolán z funkce a poslán do domácí vazby. Tento prudký vývoj následoval po kolapsu digitální banky Ueno Bank, která spravovala úspory a penze milionů občanů. Prezident byl zatčen v pátek pouhé minuty poté, co zákonodárci jednomyslně hlasovali pro jeho odvolání kvůli vazbám na jeho dřívější soukromé podnikání.
Zhroucení zmíněné digitální banky zanechalo více než polovinu paraguayské populace bez přístupu k jejich finančním prostředkům a úsporám. Centrální banka Paraguaye instituci zabavila, což vyvolalo obrovské fronty před pobočkami v hlavním městě Asunción. Odhadem tři miliony vkladatelů zůstaly zcela bez možností vybrat si své peníze či penze.
Situace v zemi vyústila v rozsáhlé pouliční protesty, kterých se během čtvrtka zúčastnily tisíce nespokojených občanů. Demonstrující požadovali okamžité vrácení svých finančních prostředků a vyjadřovali hluboké pobouření nad vzniklou situací. V ulicích hlavního města docházelo ke střetům s policií, která proti davu použila vodní děla a slzný plyn.
Prezident Santiago Peña se v průběhu čtvrtka pokusil své odvolání odvrátit nabídkou na vlastní rezignaci. Senátoři však jeho demisi odmítli přijmout a namísto toho přistoupili k jeho ústavní obžalobě. Tímto krokem byl obviněn z porušení povinností a zbaven imunity, kterou obvykle bývalí prezidenti disponují.
Obžaloba, která vedla k sesazení hlavy státu, obsahovala vážná obvinění ze střetu zájmů a manipulace s regulačním dohledem. Mezi vytýkanými body figurovalo také údajné odklánění penzijních fondů a účast na institucionálním krytí zapojujícím centrální banku. Peña, jenž do loňského roku vlastnil podíly v mateřské společnosti banky, veškerá provinění odmítl.
Pro samotné hlasování o odvolání hlasovalo 44 z 45 senátorů, přičemž jeden zákonodárce byl zasedání nepřítomen. Senátní předseda Basilio Núñez následně oznámil, že prezident byl shledán vinným z porušení služebních povinností. Už v sobotu měl být Peña podroben výslechu pro podezření z porušení důvěry, zneužití vlivu a zpronevěry fondů.
Právní zástupce sesazeného prezidenta Ricardo Preda označil vznesená obvinění za bezohledná, nezodpovědná a oportunistická. Analytici v zemi mezitím podle BBC uvedli, že v souvislosti s pádem finanční instituce čelí bývalý prezident pravděpodobně dalším trestním stíháním. Celá aféra představuje bezprecedentní zkoušku pro fungování státních institucí a tamního finančního systému.
Prezidentskou funkci po odvolaném Peňovi okamžitě převzal dosavadní viceprezident Pedro Alliana. Ten složil přísahu jako prozatímní hlava státu a veřejně slíbil, že miliony zasažených občanů neopustí. Podle jeho slov budou všichni krajané, kteří procházejí těžkým obdobím kvůli finančnímu kolapsu, plně kompenzováni.
Nový prozatímní prezident povede zemi až do řádného konce mandátu v roce 2028. Senátor Rafael Filizzola označil celou událost za největší korupční skandál v novodobé demokratické historii země. Podle jeho vyjádření jde o obrovskou ránu pro stát, soukromé občany i celkovou důvěryhodnost a mezinárodní image Paraguaye.
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Zdroj: Libor Novák