Ve StarDance dnes večer překvapivě nikdo nevypadl

Páté kolo oblíbené televizní soutěže StarDance přineslo nečekané překvapení, když v sobotním večeru zaměřeném na oslavy dvaceti let vysílání tohoto pořadu v Česku nikdo nevypadl. Moderátoři Marek Eben a Tereza Kostková hned v úvodu diváky přivítali v rámci slavnostního přenosu, v němž se představilo zbývajících šest soutěžních párů. Získané body se všem účastníkům převádějí do dalšího kola, které se uskuteční nadcházející sobotu 14. listopadu.
Výjimečný večer se nesl v duchu ohlédnutí za historií pořadu, který patří již dvě desítky let k nejsledovanějším televizním programům v zemi. Moderátor Marek Eben připomněl, že šlo pro oba moderátory o 122. přímý přenos, přičemž on jich odmoderoval o jeden více, kvůli jedné absenci Kostkové. Tereza Kostková ve svém vystoupení doplnila, že během dvou dekád se v soutěži vystřídalo celkem 128 účinkujících, které vedlo 67 profesionálních tanečníků.
Soutěžní páry měly tentokrát za úkol vybrat si hudební skladbu z roku, kdy bylo příslušné celebritě dvacet let. Jejich taneční výkony na parketu hodnotila čtveřice porotců ve složení Zdeněk Chlopčík, Tatiana Drexler, Jana Burkiewiczová a Richard Genzer. Na diváky čekaly ukázky rumby, jivu a slowfoxu v podání zbývajících šesti dvojic.
Jako první vystoupili herec Tomáš Matonoha a tanečnice Lenka Nora Návorková, kteří předvedli slowfox. Porota sice nebyla z jejich výkonu zcela nadšená, avšak ocenila zlepšení oproti předchozímu kolu. Zdeněk Chlopčík soutěžícímu doporučil, aby se více soustředil a tanec si lépe užil, čehož výsledkem byl zisk 22 bodů.
Následně na parket vplula herečka a zpěvačka Luciana Tomášová po boku Robina Ondráčka, aby zatančili rumbu. Tatiana Drexler ve svém hodnocení uvedla, že výkon tentokrát nedosahoval obvyklé kvality, neboť kroky nebyly prováděny přesně do hudby. Porotci nakonec páru udělili 30 bodů.
Zpěvačka Marta Jandová a Martin Prágr zvolili pro svůj výstup jive, který přinesl na parket velkou energii. Zdeněk Chlopčík ocenil rychlé nohy a extrémní nasazení, s nímž dvojice tanec dotančila do samotného konce. Za tento energický výkon obdrželi 32 bodů.
Velký ohlas sklízela rumba v podání zpěváka Vojtěcha Dyka a Catharine Málek, u nichž se porota shodla, že jejich tanec byl rytmický a plný sex-appealu. Zdeněk Chlopčík sice vytkl, že pánev utíkala poněkud dozadu, ale i přesto padla první desítka tohoto ročníku, kterou udělil Richard Genzer. Celkově si pár odnesl 37 bodů.
Na řadu přišly také herečka Sara Prachař Sandeva a Daniel Makovec se slowfoxem. Jana Burkiewiczová poznamenala, že s folklórem to nemá nic společného, ale herečce svědčí hravost a zlepšily se jí točky, přičemž doporučila zpevnit střed těla. Porota ocenila toto vystoupení ziskem 26 bodů.
Jako poslední se představili herec Tomas Sean Pšenička a Natálie Otáhalová, kteří zatančili rumbu. Zdeněk Chlopčík označil jejich vystoupení za velmi vydařenou rumbu a pochválil choreografii i její vývoj. Jana Burkiewiczová dodala, že šlo o krásný a něžný příběh, a dvojice za něj získala 36 bodů.
Vzhledem k tomu, že se v tomto pátém kole překvapivě nevyřazovalo, pořadí v tabulce uzavírají Tomáš Matonoha s 22 body, následovaní Sarou Prachař Sandevou, Lucianou Tomášovou, Martou Jandovou, Tomasem Seanem Pšeničkou a na prvním místě se drží Vojtěch Dyk s 37 body. Všechny páry tak pokračují do dalšího kola, které se uskuteční za týden a po němž v soutěži zůstane už jen pět dvojic.
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Zdroj: Libor Novák