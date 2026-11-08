Vláda připravuje zastropování cen energií, oznámil Havlíček

Libor Novák

8. listopadu 2026 14:50

Karel Havlíček
Karel Havlíček Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Ministr průmyslu a obchodu Karel Havlíček (ANO) oznámil v Nedělní debatě, že vláda připravuje režim zastropování koncových cen energií a zaměří se také na samotné výrobce, přičemž tento krizový plán předloží kabinetu již v pondělí k projednání.

Podle slov ministra průmyslu a obchodu se v případě překročení určité cenové hranice přistoupí ke snížení koncových cen pro domácnosti, firmy a živnostníky, a to prostřednictvím regulované složky energií. Současně by tento krok inicioval také zastropování cen přímo u jejich výrobců, aniž by byla dosud specifikována přesná výše spouštěcí hranice.

Růst cen energií trvá již od letošního jara, což je přímým důsledkem probíhajícího konfliktu na Blízkém východě. Plyn a elektřina od března podražily o desítky procent a tuzemští dodavatelé tuto drahotu postupně promítají do svých aktuálních ceníků pro odběratele.

K chystanému vládnímu plánu se v diskusním pořadu vyjádřili také zástupci dalších politických stran, přičemž šéf poslaneckého klubu SPD Radim Fiala připustil, že koalice by se mohla v pondělí bavit o rozšíření sektorové daně na další odvětví vedle rafinerií, její zavedení však přímo nepotvrdil.

Opoziční politici s vládními záměry nesouhlasí a předseda ODS Martin Kupka varoval, že případné zavedení sektorové daně vážně poškodí tuzemské podnikatelské prostředí a negativně dopadne na celkovou ekonomickou situaci v zemi.

K vládním krokům se kriticky postavil také lídr STAN Vít Rakušan, podle něhož se kabinet těmito opatřeními snaží především nalézt dodatečné finanční zdroje a „někde dostat k penězům“.

Vládní kabinet se bude celým balíčkem navrhovaných opatření zabývat na svém pondělním zasedání, kde rozhodne o dalším postupu při řešení dopadů rostoucích cen energií na české domácnosti a podnikatele.

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Zdroj: Libor Novák

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