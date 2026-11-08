STAN je nejsilnější opoziční stranou, dohání hnutí ANO. SPD se propadá, Motoristé by se do Sněmovny nedostali

Hnutí STAN zaznamenalo v nejnovějším říjnovém volebním modelu agentury Kantar pro Českou televizi prudký nárůst podpory, když si polepšilo o 6,5 procentního bodu na celkových 23,5 procenta a výrazně se přiblížilo vedoucímu hnutí ANO.
Přestože hnutí ANO nadále dominuje žebříčku preferencí se ziskem 29,5 procenta, meziměsíčně si pohoršilo o jeden procentní bod. Ještě výraznější propad postihl občanské demokraty, kteří s dvanácti a půl procenta ztratili hned tři procentní body a drží se na pomyslném třetím místě.
Na čtvrté pozici se umístili Piráti se sedmi a půl procenty, přičemž stejně jako hnutí SPD zaznamenali ztrátu jednoho procentního bodu. Samotná SPD přitom s pěti a půl procenty jen těsně překračuje zákonnou hranici nutnou pro vstup do Sněmovny, zatímco Motoristé se ocitli pod touto hranicí a do parlamentu by se nedostali.
Celková volební účast by podle aktuálního průzkumu dosáhla 63,5 procenta oprávněných voličů starších osmnácti let. Tento údaj potvrzuje, že ochota občanů zúčastnit se hlasování zůstává stabilní a model volební účasti se podle zjištění agentury Kantar výrazně nemění již od března.
Autoři průzkumu vysvětlují skokový nárůst popularity hnutí STAN kombinací několika vzájemně se doplňujících faktorů. Starostové a nezávislí se podle nich novým příznivcům jeví jako viditelnější, důraznější a politicky perspektivnější síla, která dokáže účinněji prosazovat své názory.
K odlivu voličů od ODS přispívá především slabší vedení strany a její vnímaná nevýraznost v opozičních lavicích. Voliči, kteří dříve podporovali občanské demokraty, tak hledají alternativu v subjektech, jež projevují větší dravost a schopnost oslovit veřejnost.
U Pirátů hraje podstatnou roli také umírněnější vystupování hnutí STAN, které přetahuje nespokojené voliče. Příznivci TOP 09 pak podle dat agentury Kantar častěji vnímají Starosty jako silnější politický subjekt s podstatně větší šancí na konečný volební úspěch.
Za výrazným posílením pozice hnutí stojí rovněž úspěch v říjnových komunálních volbách, který zvýšil jeho viditelnost v regionech. Ještě výraznější nárůst podpory byl navíc znatelný zejména v týdnu, kdy vláda prosadila návrh na změnu financování veřejnoprávních médií, čímž podle analytiků stále zřetelněji přebírá pozici hlavního lídra opozice.
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Zdroj: Libor Novák