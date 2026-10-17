Rusko poprvé reagovalo na Trumpovo rozhodnutí pozastavit nové sankce

Z Ruska přicházejí první reakce na rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa, jenž využil svých pravomocí a zablokoval některé z nových protiruských sankcí. Podle speciálního zmocněnce ruského prezidenta Kirilla Dmitrijeva jde o historický okamžik.
"Pozastavení Grahamova zákona administrativou prezidenta Trumpa je důležitým a opravdu historickým momentem. Místo sankcí a konfrontace máme dialog, vzájemně prospěšnou spolupráci a sdílenou zodpovědnost za globální stabilitu," napsal Dmitrijev na sociální síti Telegram.
Podle Putinova zmocněnce by sankce zcela zastavily ekonomickou kooperaci obou zemí a způsobily škodu americké ekonomice. "Ekonomická spolupráce mezi Ruskem a Spojenými státy je v zájmu obou zemí, přispívá ke stabilitě světové ekonomiky a vytváří základy pro budování důvěry a dosažení trvalého míru," dodal Dmitrijev.
Trump v pátek vydal příslušný exekutivní příkaz a konstatoval, že je v americkém národním zájmu, aby některé z nových protiruských sankcí nevstoupily v platnost. Současný šéf Bílého domu podepsal zákon v září, nové sankce mají platit od této neděle.
Zákon, který schválil americký Kongres, měl Trumpovi umožnit uvalit až stoprocentní cla na pět největších kupců ruských nerostných surovin, například na Čínu nebo Indii. Na pokyn samotného prezidenta se předloha rozšířila i o sankce vůči íránské energetice a zbrojařskému průmyslu.
Součástí nových opatření měly být i sankce proti ruskému prezidentovi Vladimiru Putinovi, vysoce postaveným členům ruské vlády, ruským bankám a dalším finančním institucím a proti ruské stínové flotile, která pomáhá Moskvě obcházet sankce.
Zákon nese jméno nedávno zesnulého senátora Lindseyho Grahama, jenž patřil k největším spojencům Ukrajiny v Kongresu. Graham zemřel na dissekci aorty jen krátce poté, co se vrátil z poslední návštěvy Kyjeva, kde se setkal i s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
Další obrat přichází jen několik dní poté, co Trump oznámil, že Spojené státy americké budou dovážet ruskou naftu ve snaze snížit ceny pohonných hmot před klíčovými listopadovými volbami do Kongresu v půlce prezidentského mandátu. Prezident se kvůli této iniciativě stal terčem kritiky ze strany demokratů i některých republikánů. Evropští spojenci Washingtonu také kritizovali dohodu s Kremlem, protože se domnívají, že Rusku pomůže ve válečném úsilí.
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Kirill Dmitrijev , Rusko , protiruské sankce , Donald Trump , USA (Spojené státy americké)
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Zdroj: Libor Novák