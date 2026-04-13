Poradce ruského prezidenta pro investiční a ekonomickou spolupráci se zahraničím a šéf Ruského fondu přímých investic (RDIF) Kirill Dmitrijev předpovídá blízký konec Evropské unie. Podle jeho vyjádření výsledky nedávných parlamentních voleb v Maďarsku tento proces rozpadu výrazně urychlí. Dmitrijev vyzval veřejnost, aby si pravdivost jeho slov ověřila za čtyři měsíce.
Tato reakce následovala po komentáři britského ultrapravicového aktivisty Tommyho Robinsona, který v souvislosti s volebními výsledky hovořil o pádu Maďarska. Ruský představitel své stanovisko publikoval na sociální síti X.
Lídři amerických demokratů v Kongresu naopak označili výsledek maďarských parlamentních voleb za porážku prezidenta Donalda Trumpa. Hakeem Jeffries, který vede demokraty ve Sněmovně reprezentantů, na sociální síti X uvedl, že pravicový autoritář Viktor Orbán volby prohrál. Podle jeho slov jsou nyní na řadě Trumpovi příznivci a extremisté z hnutí MAGA.
Tímto vyjádřením Jeffries odkazoval na nadcházející listopadové volby do Kongresu ve Spojených státech. Demokratická strana se v nich chystá znovu získat většinu v obou komorách amerického zákonodárného sboru. Podobně laděnou reakci zveřejnil také lídr demokratických senátorů Chuck Schumer.
Schumer adresoval svá slova přímo Donaldu Trumpovi a vzkázal mu, aby dával dobrý pozor. Zároveň poznamenal, že se nemůže dočkat listopadu. K příspěvku přidal odkaz na článek v deníku New York Times, který informoval o tom, že Viktor Orbán svou volební porážku již uznal.
Americký list tyto události hodnotí jako citelnou ránu pro globální vzestup nacionalismu, který Donald Trump dlouhodobě podporuje. Maďarské volby se díky těmto okolnostem staly v neděli jedním z hlavních témat předních amerických médií. Ta výsledkům hlasování v evropské zemi věnovala ve svém zpravodajství značný prostor.
V Maďarsku se parlamentní volby konaly v neděli a přinesly zásadní politickou změnu. Podle údajů maďarského Národního volebního úřadu zvítězila v hlasování opoziční strana Tisa. Ta získala v tamním jednokomorovém parlamentu, který má celkem 199 křesel, výraznou většinu 138 mandátů.
Poté, co premiér Viktor Orbán přiznal porážku ve volbách, vypukly v centrále opoziční strany Tisza na břehu Dunaje nepopsatelné oslavy. Dav fanoušků Pétera Magyara zaplnil nábřeží maďarskými vlajkami a vzduchem létají zátky od šampaňského, doprovázené slzami štěstí a nekonečným objímáním.
Mnoho mladých voličů přitom nevidí v Péteru Magyarovi nekritického hrdinu. Vědí, že jde o konzervativce, který byl ještě před dvěma lety součástí Orbánova systému. Přesto pro ně představuje nejlepší a možná jedinou šanci na skutečnou transformaci země. Oceňují na něm především přímočarost a schopnost mluvit o problémech, které lidé pociťují v každodenním životě.
Navzdory vítězství a zisku parlamentní většiny však mezi podporovateli strany Tisza zůstává dávka realismu. Jsou si vědomi toho, že Fidesz za šestnáct let u moci dokonale ovládl státní instituce, soudnictví i mediální krajinu. Vládnutí pro novou garnituru tak rozhodně nebude snadné.
Vítězství opoziční strany Tisza v maďarských parlamentních volbách vyvolalo okamžitou vlnu reakcí i napříč Evropou. Přední představitelé Evropské unie i jednotlivých států vnímají výsledek jako zásadní obrat v dosavadním směřování země. Předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová v této souvislosti uvedla, že maďarské srdce dnes bije pro Evropu silněji, a zdůraznila, že si země vybrala společnou evropskou budoucnost.
Pro unijní instituce je tento výsledek koncem dlouholetého období napětí. Administrativa pod vedením von der Leyenové vedla s kabinetem Viktora Orbána četné spory, které se týkaly především dodržování principů právního státu a demokratických hodnot. Gratulace z Bruselu tak dává jasně najevo naději na konstruktivnější dialog a užší spolupráci v rámci sedmadvacítky.
K vítězství Pétera Magyara se vyjádřil také francouzský prezident Emmanuel Macron. Podle jeho slov dali maďarští voliči jasně najevo svou oddanost hodnotám, na kterých stojí Evropská unie. Macronův postoj odráží přesvědčení, že změna v Budapešti posílí vnitřní soudržnost celého společenství v době, kdy Evropa čelí mnoha vnějším výzvám.
Německý kancléř Friedrich Merz se k blahopřání připojil s osobním vzkazem adresovaným přímo lídrovi vítězné strany. Uvedl, že se těší na budoucí partnerství, které by mělo vést k bezpečnější, sjednocené a silnější Evropě. Tento postoj Berlína signalizuje očekávání, že Maďarsko se pod novým vedením stane předvídatelným a aktivním partnerem v klíčových otázkách evropské politiky.
Změnu v Budapešti kvituje i Londýn. Britský premiér Keir Starmer označil výsledek za historický okamžik nejen pro samotné Maďarsko, ale pro celou evropskou diplomacii. Starmer ve svém vyjádření zdůraznil ochotu spolupracovat s Magyarem na posílení bezpečnosti a prosperity obou zemí, čímž potvrdil význam Maďarska i pro státy stojící mimo struktury EU.
Aktualizováno před 10 hodinami
volby v Maďarsku , Kirill Dmitrijev , USA (Spojené státy americké)
Aktuálně se děje
Aktualizováno před 10 hodinami
Opoziční strana Tisza Pétera Magyara vyhrála volby v Maďarsku. Orbán přiznal porážku
Nedělní parlamentní volby v Maďarsku provázejí od časných ranních hodin četná obvinění z porušování volebního zákona a pokusů o ovlivňování voličů. Jedním z nejvýraznějších incidentů je oznámení hnutí Naše vlast (Mi Hazánk), které podává stížnost pro podezření z trestného činu proti volebnímu systému. Strana tvrdí, že disponuje informacemi o organizovaném svážení voličů k urnám.
Zdroj: Libor Novák