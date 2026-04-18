Maďarské parlamentní volby, v nichž došlo k sesazení dlouholetého premiéra Viktora Orbána, se sice konaly již minulý víkend, ale výsledky se měnily ještě v uplynulých hodinách. Vítězná Tisza příštího předsedy vlády Pétera Magyara získala další mandáty. Aktuálně má jistých 141 křesel.
Tisza se stala jasným vítězem nedělních parlamentních voleb v Maďarsku. Zahraniční média dosud informovala o tom, že ji připadne 137 mandátů. Nakonec jich bude o čtyři více. Orbánova strana Fidesz obsadí 52 křesel. Zbylých šest poslanců bude zastupovat hnutí Naše vlast.
Důvodem zisku dalších mandátů je připočtení korespondenčních hlasů v některých jednomandátových volebních obvodech, které se několik dní zdrželo. Magyarovi kolegové získali křesla například ve městech Mohács, Dombóvár a Paks, potvrdil Národní volební úřad.
Magyar komentoval nejnovější úspěch na sociálních sítích a nevyloučil, že ke zvratu dojde ještě v dalších obvodech, kde stále probíhá sčítání. "Máme další tři křesla. A kde je ještě konec. Začíná první volný víkend po změně režimu," uvedl na facebooku.
Magyarovi už dříve k vítězství pogratuloval i český premiér Andrej Babiš (ANO). "Utkat se s tak silným soupeřem, jakým je Viktor Obrán, nikdy nebylo jednoduché, přesto si získal důvěru většiny Maďarů a nese s sebou velké naděje a očekávání," napsal vítěz loňských parlamentních voleb v Česku.
"Nesmí zklamat," poznamenal český premiér na adresu Magyara. Zmínil, že respektuje volební výsledek a vyhlíží spolupráci s vítězem s maďarských voleb. "Vztah mezi Maďarskem a Českem je blízký, budu konstruktivně pracovat s kýmkoliv, koho voliči vyberou," dodal Babiš.
Delegace EU dorazila do Budapešti. Začalo jednání o restartu napjatých vztahů
Orbán se po volební porážce už v EU nechce ukazovat. Na summitu ho zastoupí Fico
Aktuálně se děje
před 22 minutami
Maďarské volby ještě nejsou uzavřené. Magyarova Tisza získala další křesla
před 1 hodinou
Feriho propuštění se bude řešit znovu u okresního soudu
před 2 hodinami
Policie si převzala dalšího podezřelého v pardubické kauze
před 2 hodinami
Írán to myslel vážně. Hormuzský průliv je opět uzavřený
před 3 hodinami
Chorý zná trest za plivnutí na soupeře. Nezahraje si jen jeden zápas
před 4 hodinami
Bude to historické. Trump se zasnil při představě jednání s čínským prezidentem
před 4 hodinami
Praha otevřela nový most přes řeku. Od víkendu slouží běžnému provozu
před 5 hodinami
Hormuzský průliv můžeme znovu uzavřít, varoval Írán
před 7 hodinami
Počasí: Teploty o víkendu překonají hranici 20 stupňů, překazit je mohou bouřky
včera
Nebudeme riskovat. Do otevřeného Hormuzského průlivu se lodě nehrnou, mají strach
včera
Žádná krize nehrozí. EU popřela tvrzení IEA o nedostatku leteckého paliva
včera
Vance vyjádřil hrdost nad tím, že USA přestaly darovat zbraně Ukrajině
včera
Delegace EU dorazila do Budapešti. Začalo jednání o restartu napjatých vztahů
včera
Írán už Hormuzský průliv nikdy nezavře, Izrael má zákaz bombardovat Libanon, řekl Trump. NATO vzkázal, ať se do toho neplete
včera
Otevření Hormuzského průlivu zahýbalo trhy. Cena ropy prudce klesá
včera
Hormuzský průliv je s okamžitou platností otevřen pro všechny lodě, oznámil Írán
včera
Za kolik o víkendu natankujete? Ministerstvo zveřejnilo ceny paliv
včera
Tejc oznámil, že kvůli bitcoinové kauze podá trestní oznámení
včera
Česko k zajištění bezpečnosti v Hormuzském průlivu nabídne svůj radar, oznámil Babiš
včera
Kushner a Witkoff jsou amatéři. Situaci v Íránu jen zhoršují, tvrdí zkušení diplomaté
Pokusy Trumpovy administrativy o diplomatický průlom s Íránem čelí ostré kritice ze strany zkušených diplomatů a expertů. Neúspěšná jednání v pákistánském Islámábádu vyvolala obavy, zda jsou hlavní vyjednavači Jared Kushner a Steve Witkoff schopni doručit slibovanou dohodu. Podle kritiků postrádají tito bývalí realitní magnáti nezbytné odborné znalosti a diplomatické zkušenosti, což může vést k prodloužení válečného stavu a destabilizaci světové ekonomiky.
Zdroj: Libor Novák