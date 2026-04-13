Rusové, jděte domů, hřmělo o víkendu Budapeští. Největším vítězem voleb je Ukrajina, míní experti

Dramatický pád Viktora Orbána po šestnácti letech u moci vyvolal vlnu nadšení nejen v ulicích Budapešti, ale především v Bruselu a Kyjivu. Analytik Sean O’Grady zdůrazňuje, že ačkoliv se po Magyarově drtivém vítězství raduje celá Evropa, největším vítězem těchto voleb je jednoznačně Ukrajina. Konec Orbánovy éry totiž znamená odstranění největší překážky v rámci Evropské unie, která dosud brzdila zásadní pomoc napadené zemi.
Maďarsko se pod vedením Viktora Orbána stalo v posledních letech nespolehlivým spojencem, který v rámci EU a NATO působil jako „pátá kolona“ Vladimira Putina a Donalda Trumpa. Orbánův kabinet opakovaně vetoval finanční balíčky pro Ukrajinu, včetně masivní pomoci ve výši 90 miliard eur, která je nezbytná pro nákup výzbroje, platy vojáků a celkové přežití ukrajinského státu. Se změnou vlády se tato „maďarská závora“ definitivně zvedá.
Tato změna přichází v kritickém momentu. Trumpova impulzivní válka v Íránu totiž vyhnala ceny ropy a zemního plynu do extrémních výšin, což paradoxně poskytlo nečekanou finanční injekci ruské válečné mašinerii. O to důležitější je nyní jednotná a akceschopná Evropa, která dokáže Kyjivu nabídnout stabilní podporu. Bez pevného ukotvení v evropských strukturách a bez masivní pomoci by byl osud Ukrajiny v ohrožení.
Péter Magyar, který nyní přebírá otěže moci, sice není liberálním aktivistou a v mnoha ohledech zůstává sociálně konzervativním politikem (například v otázce migrace), ale na rozdíl od Orbána je vnímán jako skutečný maďarský patriot. Chápe totiž, že pro hrdý historický národ neexistuje žádná budoucnost v roli ruského vazalského státu. Maďarská identita už nebude rozpolcená mezi loajalitu k Moskvě a členství v západních strukturách.
Volební výsledek vyslal také silný signál ostatním evropským populistům a nacionalistům, jako jsou AfD v Německu, Marine Le Penová ve Francii nebo Nigel Farage v Británii. Ukázalo se, že „orbánismus“ postavený na pochybných ideologických spojenectvích s autokraty je dlouhodobě neudržitelný. Maďaři dali jasně najevo, že národní zájem spočívá v demokratické spolupráci a sdílené suverenitě v rámci Evropy.
Heslo „Ruszkik haza!“ (Rusové, jděte domů!), které o víkendu hřmělo Budapeští, nebylo jen vzpomínkou na rok 1956, ale také vyjádřením hluboké solidarity se současným ukrajinským odporem. Budapešť se vrací do role spolehlivého spojence, končí éra úniků tajných informací do Kremlu a začíná nová kapitola, v níž Maďarsko opět ví, na které straně barikády stojí. To je zpráva, která dává naději celé Evropě.
VIDEO: Novináři se zeptali Trumpa na hodnocení voleb v Maďarsku. Urazil se a odešel
Maďarsko po Orbánovi: Péter Magyar slibuje návrat k evropským hodnotám
před 32 minutami
Rusové, jděte domů, hřmělo o víkendu Budapeští. Největším vítězem voleb je Ukrajina, míní experti
před 1 hodinou
Je hrozný a slabý, zaútočil Trump na papeže Lva. Ten promptně zareagoval
před 2 hodinami
před 2 hodinami
před 3 hodinami
Cena ropy po Trumpově oznámení opět poskočila. Znovu překonala hranici 100 dolarů za barel
před 4 hodinami
Neliberální demokracie, nebo národní konzervatismus? Skončila Orbánova éra, kterou nikdo nedokázal pojmenovat
před 5 hodinami
Volby v Maďarsku rezonují světem. Podle Kremlu urychlí rozpad EU, v USA se mluví o prohře Trumpa
před 5 hodinami
Co má za lubem? Experti vysvětlili, proč Trump nařídil blokaci Hormuzského průlivu
před 6 hodinami
Magyar nesmí zklamat, konstatoval Babiš v gratulaci vítězi voleb
před 14 hodinami
Zelenskyj pogratuloval Magyarovi k vítězství. Chce posilovat a rozvíjet spolupráci s Maďarskem
Aktualizováno před 14 hodinami
Opoziční strana Tisza Pétera Magyara vyhrála volby v Maďarsku. Orbán přiznal porážku
včera
Nepomohlo překreslování volebních obvodů, ovládnutí médií ani Trumpova podpora. Proč Orbán prohrál?
včera
První povolební projev Magyara: Dnešek by se měl zlatým písmem zapsat do historie maďarské svobody
včera
Demokratická opozice se z pádu Orbána raduje. Česko ztratilo spojence, truchlí Macinka a ANO
včera
„Maďarské srdce dnes bije pro Evropu silněji." Evropa slaví konec Orbána
včera
Noc, na kterou Maďarsko nezapomene. Lidé v ulicích Budapešti oslavují pád Orbána
včera
Index: Voliči v Praze stáli hodinové fronty. Příznivci Orbána byli v menšině
včera
Z obdivovatele Orbána politickým dravcem. Kdo je pravděpodobný budoucí premiér Maďarska Péter Magyar?
včera
Sečtena čtvrtina hlasů. Volby v Maďarsku vyhrává opozice
Aktualizováno včera
Volby v Maďarsku skončily. První průzkumy ukazují na drtivé vítězství strany Tisza
Maďarsko má za sebou historický nedělní večer, který pravděpodobně přepíše politickou mapu země. V 19 hodin se po celém státě definitivně uzavřely volební místnosti, čímž skončilo hlasování v parlamentních volbách roku 2026. Od tohoto okamžiku začal v sídlech volebních komisí mravenčí proces sčítání hlasů, který vzhledem k obrovskému zájmu občanů potrvá celou noc.
Zdroj: Libor Novák