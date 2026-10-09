Trump neuspěl ani letos. Nobelovu cenu za mír obdržela bývalá vysoká komisařka OSN

Držitelkou prestižní Nobelovy ceny za mír se stala bývalá vysoká komisařka Organizace spojených národů pro lidská práva a jihoafrická právnička Navanethem „Navi“ Pillayová. Norský Nobelův výbor jí ocenění udělil za její celoživotní úsilí při prosazování míru, spravedlnosti a mezinárodního práva. Předseda výboru Jørgen Watne Frydnes při oficiálním vyhlášení v Oslu zdůraznil její výjimečnou odvahu a pevný morální kompas. Oceněná právnička reagovala na zprávu o svém vítězství s nadhledem a zpočátku vyjádřila pochybnosti, zda nejde o žert.
Oznámení výsledků provázela úsměvná situace, neboť se zástupcům výboru před tiskovou konferencí nepodařilo s novou laureátkou telefonicky spojit. Předseda výboru proto s úsměvem vzkázal, aby v případě příchozího hovoru z norského čísla telefon bez váhání zvedla. Sama Pillayová se o zisku prestižního ocenění dozvěděla až od svých spolupracovníků přímo v kanceláři. Ve svém neformálním projevu před přítomnými kolegy za potlesk poděkovala, avšak ze své soudcovské přirozenosti žertovala, že si tuto zprávu musí nejprve oficiálně ověřit.
Norský Nobelův výbor ve svém zdůvodnění vyzdvihl, že Pillayová zásadním způsobem rozšířila rozsah a dopad mezinárodního práva. Její profesní dráha zahrnuje obhajobu obětí bezpráví, vedení významných mezinárodních tribunálů i důsledné vyžadování odpovědnosti po státních představitelích. Výbor připomněl, že mezinárodní právní řád v současnosti čelí obrovskému tlaku a posunu k silové politice. Příklad nové držitelky ceny tak podle výboru představuje zdroj naděje a inspirace pro všechny, kteří usilují o mírové uspořádání světa.
Gratulaci laureátce zaslala mimo jiné předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová. Šéfka unijní exekutivy uvedla, že se Pillayová během svého života dokázala postavit brutalitě nespravedlnosti a nikdy před ní neodvrátila zrak. Označila ji za ochránkyni pronásledovaných, zranitelných a opomíjených lidí po celém světě. V dnešní době je podle von der Leyenové její odvaha a morální jasnost vzácným kompasem pro celé mezinárodní společenství.
Pillayová pochází z jihoafrického Durbanu z chudé rodiny řidiče autobusu indického původu. Během éry apartheidu se vypracovala v první nebělošskou ženu, která v provincii Natal založila vlastní právní praxi a později se stala soudkyní Nejvyššího soudu v Jihoafrické republice. Ve své rané kariéře obhajovala četné odpůrce rasistického režimu včetně Nelsona Mandely. Později byla Valným shromážděním OSN zvolena soudkyní Mezinárodního trestního tribunálu pro Rwandu, kterému následně čtyři roky předsedala.
V pozdějších letech působila jako vysoká komisařka OSN pro lidská práva a do nedávné doby vedla Nezávislou mezinárodní vyšetřovací komisi pro okupovaná palestinská území. V současnosti působí pětaosmdesátiletá právnička jako soudkyně Mezinárodního soudního dvora v případu, v němž Myanmar čelí obvinění z genocidy. Ocenění spojené s diplomem, zlatou medailí a finanční odměnou ve výši dvanácti milionů švédských korun převzala po loňské laureátce Maríi Corině Machadové. Výbor připomněl, že historické zápisy laureátů zůstávají neměnné bez ohledu na další osud samotné medaile či diplomu.
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Zdroj: Libor Novák