Trump, Putin a Si v jedné místnosti. Připravuje se historické politické jednání

Americký prezident Donald Trump, šéf Kremlu Vladimir Putin a čínský komunistický vůdce Si Ťin-pching se příští týden plánují setkat na okraj summitu v Číně. Uvedl to Bílý dům, informovala britská stanice BBC.
Trump se v čínském Šen-čenu zúčastní summitu APEC (Asijsko-pacifické hospodářské společenství), kde by se zároveň měl setkat s ruským a čínským protějškem. Podle BBC půjde o historické jednání.
Šéf Bílého domu dorazí do Šen-čenu ve středu, dvoudenního summitu se mají zúčastnit zástupci 21 členských zemí APEC. Americký politik má již ve čtvrtek v plánu bilaterální jednání se Si Ťin-pchingem. Oba se setkají již počtvrté od Trumpova návratu do nejvyššího amerického úřadu.
"Prezident Trump uzavře svou návštěvu Číny trilaterálním jednáním mezi prezidentem USA, prezidentem Čínské lidové republiky a prezidentem Ruské federace," potvrdila mluvčí Olivia Walesová. "Prezident (Trump) dal najevo, že bude diskutovat o redukci jaderných zbraní ve světě, jejichž množení považuje za velmi nebezpečné," dodala.
Podle britské veřejnoprávní stanice se předpokládá, že jedním z témat jednání bude také Írán. Američané a Izraelci s ním od konce února vedou válku, navzdory diplomatickým rozhovorům se dosud nepodařilo dosáhnout uzavření mírové dohody s Teheránem.
Naopak situace na Ukrajině by se prý řešit neměla, ačkoliv konflikt mezi sousedícími zeměmi východní Evropy trvá mnohém déle, konkrétně již déle než čtyři a půl roku. Moskva a Peking se zatím k plánovanému jednání nevyjádřily. Podle nejmenovaného amerického představitele nemá být výsledkem jakákoliv konkrétní dohoda.
Trump se během asijské cesty zúčastní také úterního summitu ASEAN (Sdružení národů jihovýchodní Asie) na Filipínách.
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Zdroj: Libor Novák