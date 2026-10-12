USA varují Ukrajinu: Pokud nezastavíte útoky na ruské rafinerie, přestaneme sdílet zpravodajské informace

Administrativa amerického prezidenta Donalda Trumpa důrazně varovala Ukrajinu a její evropské spojence, že Spojené státy mohou zcela pozastavit sdílení zpravodajských informací a evropské nákupy amerických zbraní pro Kyjev. Důvodem je požadavek, aby Ukrajina okamžitě zastavila své hloubkové útoky na ruská energetická zařízení a rafinérie.
Tato varování rozeslalo americké ministerstvo zahraničí a Pentagon během uplynulého víkendu oficiálním představitelům v Kyjevě i v Evropě. Součástí diplomatického tlaku byly také přímé komunikační kanály americké armády směřující přímo k ukrajinským vojenským velitelům na bojišti.
Jako první se zprávou o hrozbách ukončení zpravodajské spolupráce a zbrojních nákupů přišel britský list Financial Times. Celá eskalace přichází v době, kdy americký prezident Donald Trump netají svou hlubokou nespokojenost s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.
Hlavním bodem sváru jsou právě pokračující ukrajinské útoky na strategické ruské rafinerie, které podle názoru Washingtonu zbytečně destabilizují globální situaci. Trump dlouhodobě obviňuje válku mezi Ruskem a Ukrajinou z prudkého nárůstu globálních cen nafty, což je stav, který navíc ještě zhoršují probíhající konflikty Spojených států na Blízkém východě.
Americký prezident proto opakovaně požadoval, aby obě válčící strany zcela zastavily veškeré útoky na energetickou infrastrukturu. V neděli dopoledne pak Trump nečekaně oznámil, že Moskva a Kyjev souhlasily s takzvaným energetickým příměřím.
Podle zdrojů CNN blízkých ukrajinskému vedení však toto oznámení přišlo jako naprosté překvapení, na což Zelenskyj reagoval prohlášením, že Kyjev mír podporuje, ale stále netrpělivě vyhlíží podrobné detaily.
Evropští představitelé v rozhovoru pro média přiznali, že vzájemné zpravodajské krytí a nákupy zbraní jsou pro ukrajinskou obranu naprosto vitální. Jakékoliv přerušení těchto dodávek označili za velmi vážnou ránu pro Kyjev a všechny jeho spojence, protože by to mělo okamžitý dopad na obranyschopnost země.
Americké zpravodajské služby poskytují Ukrajině klíčová data o pozicích ruských raketometů a směru útoků, což pomáhá efektivně odrážet balistické hrozby. Pozastavení nákupů skrze mechanismus PURL by navíc nejtvrději zasáhlo dodávky vzácných protiraketových střel Patriot, kterých má napadená země dlouhodobě kritický nedostatek.
Nová vlna hrozeb a nátlaku ještě více zkomplikuje už tak velmi křehké a napjaté vztahy mezi oběma politickými administrativami. Vzájemné spory v posledních dnech vyostřila také kontroverzní dohoda mezi USA a ruským prezidentem Vladimirem Putinem ohledně dodávek ruské nafty na světové trhy.
Napjatou situaci na mezinárodní scéně pak dovršil sám americký prezident, když veřejně naznačil, že by Ukrajina měla v zájmu budoucího vývoje získat nového lídra a nahradit tak současného prezidenta Zelenského v čele státu.
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Zdroj: Libor Novák