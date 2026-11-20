Přestože si americký prezident Donald Trump a čínský vůdce Si Ťin-pching vyměňovali při čtvrtečním třístranném jednání s ruským prezidentem Vladimirem Putinem v čínském městě Šen-čen vstřícná slova, doutnající obchodní válka mezi Washingtonem a Pekingem se podle dostupných informací nijak nepřiblížila vyřešení. Devadesátiminutová schůzka se konala v čínském technologickém centru Šen-čen na okraji summitu fóra pro hospodářskou spolupráci Asie a Tichomoří a přesný obsah rozhovorů vedených přes tlumočníky zůstává nejasný.
Společné prohlášení nazvané Deklarace směrem k míru, které po schůzce zveřejnily Peking a Moskva, nabídlo jen málo konkrétního. Obsahovalo nespecifikované reformy Organizace spojených národů, dohodu o zvýšení světové produkce ropy, strohé varování pro Mezinárodní trestní soud a podobné mezinárodní instituce, aby nezneužívaly svou pravomoc, a jednotný souhlas s tím, že jaderná válka nemá vítěze, kteří by mohli slavit.
Zatímco část pozorovatelů podle France24 předem upozorňovala, že nemá smysl čekat zásadní oznámení, jiní vyjadřovali obavy, aby historické setkání na okraji zasedání tichomořského fóra nepřipomínalo novou jaltskou konferenci. Konference z roku 1945 mezi lídry spojeneckého Sovětského svazu, Spojených států a Velké Británie určila podobu mezinárodních institucí po druhé světové válce i osud východoevropských států po porážce nacistického Německa a jeho fašistických spojenců.
V době, kdy se ruské tažení na Ukrajině protahuje už pátým rokem, ukrajinský prezident Volodymyr Zelenskyj varoval před novou schůzkou mocností označujících se za velmoci, která by mohla znovu rozdělit svět na uzavřené sféry vlivu bez ohledu na dopady na obyvatele, jimž se pod nohama mění hranice. Peking i Moskva přirovnání k Jaltě odmítly, přesto pečlivě připravené vystoupení Si Ťin-pchinga, Trumpa a Putina jako velmocenské trojice připomínalo poválečné uspořádání velmocí.
Předseda řídicího výboru think tanku Asia Centre Jean-François Di Meglio v rozhovoru pro stanici FRANCE 24 uvedl, že paralely mezi čtvrtečními rozhovory a jednáními na konci druhé světové války neobstojí. Podle něj je klíčový pojem mnohopólovosti, kvůli němuž srovnání s Jaltou nefunguje, protože tam existovala jistá forma členství a uznání rozdílů mezi účastníky, zatímco nyní je zásadní čínské odmítání jednotného světového řádu pod záštitou společných zásad.
Pod heslem mnohopólovosti Čína už léta prosazuje přestavbu mezinárodního systému, která by dala větší váhu hlasům méně rozvinutého globálního Jihu, v jehož čele se staví do role neoficiálního mluvčího. Di Meglio upozornil, že čínskou snahu zvrátit západní převahu panující od druhé poloviny dvacátého století nelze zaměňovat s nezištností, a dodal, že ačkoli se mnohopólovost prosazuje s jistým oportunismem zjevným ze způsobu uspořádání schůzky, vše se děje v nejlepším zájmu Číny.
Navzdory vřelým slovům mezi Trumpem a Si Ťin-pchingem jednání zřejmě jen málo přispělo k překonání napětí mezi oběma velmocemi. Loňská čínská hrozba zadržet vývoz klíčových kovů vzácných zemin přinesla Pekingu oddechový čas od Trumpovy obchodní války, ovšem toto příměří končí v lednu.
Čína je zatím jednou z mála zemí, které se postavily Spojeným státům tváří v tvář poté, co Trump uvalil řadu cel na spojence i soupeře, a využila přitom svou nespornou převahu v dodavatelských řetězcích kovů vzácných zemin a kritických nerostů, jež tvoří základ nejmodernějších technologií. Spojené státy v pondělí zpřísnily pravidla pro vývoz pokročilých výpočetních čipů zásadních pro vývoj špičkové umělé inteligence, kde si americké firmy zřejmě stále udržují náskok před čínskými konkurenty, a omezily také čínský přístup do zahraničních datových center umožňujících vzdálený přístup k vysokému výpočetnímu výkonu.
Poté, co demokraté na začátku listopadu v doplňovacích volbách odebrali Trumpovým republikánům většinu ve Sněmovně reprezentantů i v Senátu, bude podle Di Meglia zahraniční politika hrát v posledních dvou letech prezidentova mandátu ještě důležitější roli. Podle něj má umělá inteligence své suroviny, jimiž jsou kovy vzácných zemin, a hledání cesty z tohoto patu musí být pro Donalda Trumpa velmi vysoko na seznamu priorit.
Spojené státy sice začaly výrazně investovat do budování vlastních dodavatelských řetězců kovů vzácných zemin po celém světě, ale tyto projekty si pravděpodobně vyžádají roky, než přinesou ovoce. Di Meglio uvedl, že za úsměvy a podáním ruky v Šen-čenu stojí rostoucí snaha obou zemí vymanit se z desetiletí trvající hospodářské provázanosti, kdy je na jedné straně vůle k ekonomickému oddělení a na druhé vědomí, že to nejde ze dne na den a vyžaduje řízení, přičemž Čína má podle něj náskok díky přípravě na autonomní válečnou ekonomiku, i když se tímto směrem nyní vydávají všichni.
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Donald Trump , Si Ťin-pching , USA (Spojené státy americké) , Čína
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Zdroj: Jan Hrabě