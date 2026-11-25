Extrémní vlny veder v Evropě si letos v létě vyžádaly výrazný počet úmrtí, přičemž bohaté evropské státy nejsou před klimatickými extrémy chráněny a musí se rychle přizpůsobovat. Záplavy ve španělské Valencii v roce 2024 si vyžádaly dvě stě obětí a ochromily infrastrukturu, povodně v Německu v roce 2021 odhalily vážné nedostatky v komunikaci včasného varování a lesní požáry ve Francii vedly k rozsáhlým evakuacím i zhoršení kvality ovzduší.
Přestože bývá snadné předpokládat, že silné instituce a technologické kapacity bohaté země před dopady změny klimatu ochrání, výzkumy napříč státy s vysokými příjmy podle expertů webu The Conversation ukazují opak. Dobře vybavená města zůstávají vůči rychle nastupujícím extrémům zranitelná a zásadním problémem je časté roztříštění odpovědnosti za adaptaci mezi jednotlivými úrovněmi řízení.
Následné dopady klimatických extrémů navíc odhalují dlouhodobé nerovnosti například mezi lidmi různého věku, pohlaví či rasy. Komunity migrantů, senioři a nízkopříjmové skupiny jsou zasaženy neúměrně silně nejen kvůli vyššímu vystavení extrémnímu počasí, ale také kvůli kvalitě bydlení, příjmům, zdravotnímu stavu a menšímu politickému vlivu.
Při mezinárodních klimatických jednáních, jako je summit OSN COP31, bývá adaptace tradičně vnímána jako něco, co bohaté země financují a chudší státy potřebují, což má své historické a etické důvody. Takový pohled však může zakrývat skutečnost, že adaptace představuje výzvu pro každou zemi.
Ve Spojeném království jsou starší domy zranitelné vůči extrémům horka i chladu a pobřežní oblasti čelí klimaticky zhoršeným záplavám a erozi. V oblasti East Anglia, kde dochází k jedné z nejrychlejších pobřežních erozí v Evropě, lidé přicházejí o domovy a ohrožena je i národní energetická infrastruktura, přičemž Výbor pro změnu klimatu upozorňuje na nedostatečný pokrok v adaptaci.
Ve Švédsku pak důvěra v silné instituce zakrývá zranitelná místa, kdy představa o severské výjimečnosti a přehnaná víra v technologie brzdí vlády v otevřeném přiznání klimatických rizik a adaptačních deficitů. Země s jednou z nejstarších populací v Evropě čelí nerovnoměrnému vystavení vlnám veder a nové podobě snížené mobility, pobřežní obce se potýkají se záplavami a erozí a původní obyvatelé Sámové přicházejí o obživu v důsledku ekologických ztrát dopadajících na chov sobů.
Přestože se stěhování obyvatel může zdát jako přímočaré adaptační řešení, může znamenat ztrátu domovů, obživy, kulturního dědictví i vazeb na místo utvářených po generace. To odhaluje další slabiny při hodnocení adaptace, kdy vlády vykazují pokrok pomocí cílů a ukazatelů odolnosti, ale často přehlížejí ztráty komunit, přičemž problém nespočívá v nedostatku zdrojů bohatých států, nýbrž v tom, že se zdroje automaticky nepromítají do účinné ochrany.
Adaptace bývá často popisována jako technický úkol spočívající ve zlepšování infrastruktury nebo systémů včasného varování, což je sice nezbytné, ale nestačí to a roztříštěné řízení zůstává klíčovou překážkou. Ve Švédsku nesou odpovědnost za místní adaptaci obce bez dostatečné celostátní podpory a ve Spojeném království jsou snahy místních úřadů a agentur omezovány celostátní politikou a rozpočty, takže místní správy mají zvládat rostoucí rizika bez potřebných zdrojů, pravomocí či opory ze strany státu.
Připravovaný rámec Evropské unie pro odolnost vůči klimatu nabízí příležitost tyto nedostatky řešit a uznává potřebu posílit evropskou připravenost, ovšem otázkou zůstává, zda se silnější ambice unie promění v účinné kroky. Bez přímého řešení základních problémů správy a řízení hrozí, že odolnost zůstane spíše politickým pojmem než každodenní realitou.
Přiznání adaptačních selhání v bohatých zemích nemá být důvodem ke snižování podpory jiným státům, naopak uznání nerovností uvnitř bohatých společností potvrzuje, že zranitelnost utvářejí politické a ekonomické podmínky, nikoli pouze výše hrubého domácího produktu. Ochrana evropských komunit i podpora adaptace jinde ve světě jsou nutné zároveň, protože společnosti s významnými zdroji riskují, že své obyvatele tváří v tvář předvídatelným klimatickým rizikům zklamou, a překonání tohoto rozporu vyžaduje více než jen technologie a cíle.
Uznání adaptačních nedostatků je nezbytné pro prosazování globální i domácí klimatické spravedlnosti, pomáhá vysvětlit podfinancování adaptace ve světě, nerovnoměrný pokrok i potřebu otevřenější debaty. Bohaté státy musí podporovat adaptaci v zahraničí a zároveň čelit domácím zranitelnostem, jinak bude pokrok existovat jen na papíře, zatímco vystavení rizikům i nerovnosti porostou všude, a klimatická jednání OSN nabízejí prostor pro změnu této debaty za předpokladu, že se uzná potřeba adaptace každé země jako společného úkolu.
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Zdroj: Libor Novák