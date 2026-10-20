Voliči v provincii Alberta jednoznačně odmítli návrh na odtržení od Kanady

Voliči v kanadské provincii Alberta v lidovém hlasování přesvědčivě odmítli návrh na zahájení procesu, který mohl vést k odtržení od Kanady. Podle odhadů kanadské veřejnoprávní stanice CBC znamená tento výsledek zásadní vítězství pro federálního premiéra Marka Carneyho i pro všechny zastánce zachování celistvosti země.
Po sečtení více než jednoho milionu hlasů se přibližně 76 procent hlasujících vyslovilo pro setrvání v Kanadě. Pro zahájení právního procesu, který by mohl vyústit v secesi, hlasovalo zhruba 23 procent voličů. Přestože samotná otázka nebyla formulována jako přímá deklarace nezávislosti, referendum plně odhalilo hluboké politické rozpolcení v provincii a vyvolalo otázky ohledně trvanlivosti národní jednoty.
Hlasování doprovázela zpoždění na přibližně stovce z celkových 1400 volebních místností, což posunulo zveřejnění prvních výsledků o více než dvě hodiny. Brzy po uzavření volebních místností však bylo zřejmé, že zastánci federace dosáhli jednoznačného vítězství. Otázka možného odtržení byla pouze jednou z deseti, o kterých obyvatelé Alberty rozhodovali, přičemž ostatní témata se týkala imigrace, zdravotnictví, školství a ústavních pravomocí provincie.
Před samotným hlasováním absolvovali političtí lídři z celostátní i provinciální úrovně intenzivní kampaň po celé Albertě. Premiér Mark Carney varoval obyvatele této na ropu bohaté provincie před tím, aby hlasováním pouze vysílali varovný signál federální vládě. Zdůraznil, že krok namířený proti jednotě Kanady představuje nebezpečný hazard, který by obyvatelům přinesl roky nejistoty a zmařených příležitostí.
K zachování jednoty vyzval obyvatele také lídr konzervativní opozice Pierre Poilievre, který z Alberty sám pochází. Apeloval na voliče, aby své rozhořčení nad současnou vládou nevybíjeli hlasováním pro odtržení, a připomněl, že Kanada představuje společnou historii, půdu a lid, nikoli pouze konkrétní kabinet. Do předběžného a korespondenčního hlasování se zapojilo zhruba 43 procent oprávněných voličů, což naznačuje vyšší účast než při minulém referendu.
Premiérka Alberty Danielle Smithová veřejně deklarovala, že bude hlasovat pro setrvání v Kanadě, svým spolustraníkům však v hlasování nechala volnou ruku. Její pozice v čele Sjednocené konzervativní strany závisí na podpoře separatistického křídla, kvůli čemuž se dlouhodobě snaží balancovat mezi radikálními zastánci nezávislosti a umírněnými příznivci federace.
Samotný separatistický pohyb však deklaroval, že bez ohledu na výsledek bude ve snahách o nezávislost pokračovat a referendum vnímá jako dlouhodobý projekt. Naopak odpůrci odtržení, jako například starosta Calgary Jeromy Farkas, upozorňovali na riziko odlivu kapitálu a zdůrazňovali, že budoucnost provincie a jejího hospodářství spočívá v pevném svazku s celou Kanadou.
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Zdroj: Libor Novák