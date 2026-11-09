Vůle řešit oteplování chybí. Na COP31 nedorazí lídři států, které mají největší podíl na klimatických změnách

V Turecku začíná významná klimatická konference, kterou společně zahajují turecký ministr životního prostředí Murat Kurum, australský ministr pro klima a životní prostředí Chris Bowen a šéf OSN pro klima Simon Stiell. Hlavním úkolem účastníků summitu bude ukázat, že pařížská dohoda o klimatu z roku 2015 stále funguje, a to navzdory rekordním teplotám z posledních dvou let, které překonaly klíčovou hranici 1,5 stupně Celsia nad předindustriální úroveň.
Představitelé konference přitom upozorňují, že samotný cíl dohody bude oficiálně považován za nesplněný pouze tehdy, pokud celkový průměr za celou dekádu skončí na vyšších teplotních hodnotách. Jednání probíhají také v situaci přetrvávající nejistoty ohledně budoucího klimatického financování určeného pro rozvojový svět, což představuje jednu z klíčových výzev celého setkání.
Většina světových státníků dorazí na místo až ve středu a ve čtvrtek, kdy je na programu takzvaný summit lídrů. Během těchto dnů budou političtí představitelé vést mnohostranné i bilaterální rozhovory, jejichž cílem je prolomit současnou patovou situaci ohledně toho, jak efektivně snižovat emise skleníkových plynů a zároveň se přizpůsobit dopadům probíhající klimatické krize.
Na letošním setkání ovšem budou chybět někteří prominentní političtí lídři. Čínský prezident Si Ťin-pching summity navštěvuje jen zřídka, indický premiér Narendra Modi má rovněž ve zvyku tyto akce vynechávat a Donald Trump Spojené státy z pařížské dohody již dříve stáhl, přičemž probíhá proces jeho oficiálního vystoupení i z mateřské úmluvy UNFCCC z roku 1992. Právě Čína, Spojené státy a Indie ale nesou největší podíl na současných klimatických změnách.
Seznam nepřítomných státníků letos rozšířili také někteří evropští představitelé. Francouzský prezident Emmanuel Macron, který byl v minulosti na konferencích COP výraznou postavou, se tentokrát nezúčastní, a chybět budou rovněž německý politik Friedrich Merz či kanadský zástupce Mark Carney, přestože všichni tito politici dříve deklarovali ambice vystupovat jako lídři v oblasti klimatu.
Mezi účastníky naopak nebude chybět nedávno znovuzvolený brazilský prezident Luiz Inácio Lula da Silva. Ten na summit dorazí v návaznosti na loňské uspořádání konference COP30 v brazilském Belému a očekává se, že upozorní na palčivé otázky klimatických nerovností mezi bohatými a chudými vrstvami obyvatelstva.
Brazilský prezident hodlá ve svém vystoupení poukázat také na bohaté elity jak v rozvinutých, tak v rozvojových zemích, jejichž vysoce uhlíkový životní styl je v ostrém rozporu s každodenní realitou méně majetných občanů.
Na jednáních se objeví rovněž předsedkyně Evropské komise Ursula von der Leyenová a za Velkou Británii se zúčastní Andy Burnham společně s ministrem zahraničí Edem Milibandem. Britský ministr zahraničí v předchozích dnech informoval ostatní státy o vážných národně bezpečnostních rizicích, která celosvětově vyvolává probíhající klimatická krize a s ní související kolaps biodiverzity.
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Zdroj: Libor Novák