Světová zdravotnická organizace upozornila, že nemá kompletní informace o úmrtí osmadvacetileté pracovnice výzkumného ústavu v sibiřském Irkutsku, u níž existuje podezření na nákazu moru. Generální ředitel organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus vyzval moskevské úřady k plné transparentnosti a včasnému sdílení dat, bez nichž není možné vyhodnotit případná zdravotní rizika pro veřejnost. Ruské orgány spojitost se smrtelnou infekcí odmítají a tvrdí, že mladá žena podlehla zápalu plic neznámého původu.
Zesnulá laborantka Darja Šipilovová pracovala v tamním protimorovém výzkumném ústavu a zemřela pouhé dva dny poté, co se u ní projevily příznaky připomínající běžné nachlazení. Zatímco některé neoficiální zprávy naznačují, že k nákaze došlo v důsledku nehody přímo na pracovišti, ruská oficiální místa jakékoliv selhání odmítají a situaci v regionu označují za stabilní. Podle zástupců Světové zdravotnické organizace však stále chybí jasná odpověď na otázku, jakým patogenem se žena nakazila a z jakých příčin přesně zemřela, pokud by byl plicní mor vyloučen.
Vedení zdravotnické organizace zároveň požaduje po ruské vládě vysvětlení neověřených zpráv o možném výskytu druhého zaměstnance ústavu, který měl rovněž onemocnět plicním zánětem neurčené příčiny. Šéfka odboru pro řízení epidemií a pandemií Maria Van Kerkhoveová zdůraznila, že bez podrobných laboratorních analýz a otevřené komunikace ze strany Moskvy nelze spolehlivě určit zdroj infekce ani vyhodnotit rizika. Organizace proto v současnosti vyčkává na oficiální odpovědi na své dotazy.
Navzdory uklidňujícím prohlášením úřadů provázela událost v Irkutsku přísná karanténní opatření. Zaměstnanci výzkumného ústavu byli uvnitř objektu uzavřeni po dobu tří dnů, během nichž museli přespávat na židlích a podlahách, zatímco probíhalo testování. Rozsáhlé dezinfekční zásahy zasáhly také obytný dům, kde Šipilovová žila. Sousedé popsali, že do budovy opakovaně vstupovali pracovníci v bílých ochranných oblecích a plynových maskách, přičemž obyvatelům tvrdili, že provádějí pouze běžný postřik proti švábům.
Hypotézu o nehodě v laboratoři však rázně odmítá matka zesnulé Svetlana i její bývalí spolužáci. Matka v rozhovoru pro místní média uvedla, že zkumavky používané v ústavu jsou nerozbitné, a odmítla spekulace o tom, že by její dcera jakoukoliv nádobu rozbila. Blízcí i kolegové popisují Šipilovovou jako mimořádně zodpovědnou a obětavou pracovnici a vyjadřují rozhořčení nad tím, že byla obviněna ze zanedbání pravidel ještě před řádným vyšetřením celého incidentu.
Incident vyvolal ohlas i na mezinárodní politické scéně, kde se k situaci vyjádřil americký prezident Donald Trump. Šéf Bílého domu nabídl Moskvě pomoc a uvedl, že hodlá o problematice hovořit s ruským prezidentem Vladimirem Putinem, i když Bílý dům zároveň zdůraznil, že riziko pro Spojené státy zůstává velmi nízké. Kreml nabídku pomoci přešel s tím, že žádný telefonát mezi státníky v tuto chvíli naplánován není, ačkoliv jej lze v případě potřeby rychle zorganizovat.
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Zdroj: Libor Novák