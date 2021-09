CK a agentury zaměstnávají o 65 procent méně lidí než před krizí

Kritická situace je u agentur zaměřených na příjezdový cestovní ruch, které už musely propustit 70 procent pracovníků. A pokud se situace nezlepší, do Vánoc budou muset smlouvy ukončit s většinou lidí. Stát by proto kromě jiného měl spustit program kurzarbeit. Na tiskové konferenci to dnes novinářům řekli zástupci ACK.

Výpadek návštěvníků z ciziny netrápí podle ACK jen Prahu. Na rozdíl od loňska, kdy mnoho Čechů vyrazilo na dovolenou v tuzemsku, jich letos již totiž více vyjelo do zahraničí. Podle místopředsedy ACK Jana Papeže tak jsou lokality jako Krkonoše nebo Šumava, kde není obsazenost zdaleka naplněná a Češi tam přijíždějí například jen na víkendy. Nedostatek zahraničních turistů se tak projevuje v plné míře, dodal.

Okolní země mnohem výrazněji než česká vláda podpořily podle ACK cestovní ruch. I v Bulharsku, které je podle předsedy sekce příjezdového cestovního ruchu ACK Karla Výruta nejchudším státem Evropské unie, byla pomoc přibližně dvojnásobná, řekl dnes.

Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) podle Výruta zaměstnancům cestovních kanceláří a agentur, kteří nemají v současné době uplatnění, doporučilo rekvalifikaci. To podle něj ale rozhodně neznamená řešení situace. "Může to vést k jediné věci, že my skončíme a přijdou k nám lidé ze zemí, kde podporu měli a můžou dál fungovat, najmou si tu kanceláře, tři lidi a všechno se bude dělat z jejich centrály. Tady budou mít jen výkonné pracovníky - přines, odnes," uvedl Výrut dále.

Prezident Miloš Zeman podepsal letos 18. června nová pravidla takzvaného kurzarbeitu, podle nichž zaměstnanci budou moci být doma až čtyři dny v týdnu, nejvýše ale rok. Program může spustit vláda při ohrožení zaměstnanosti po projednání v tripartitě. Přikročit by k němu mohla po přírodní pohromě nebo kybernetickém útoku, při epidemii i v době ohrožení ekonomiky. V nařízení by kabinet stanovil, pro jaké území, odvětví či okruh zaměstnavatelů by se zkrácená práce se státním příspěvkem vztahovala.