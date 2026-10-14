ANO by vyhrálo volby navzdory poklesu obliby u občanů. STAN utíká ODS

Jan Hrabě

Jan Hrabě

14. října 2026 18:24

Volby, ilustrační fotografie.
Volby, ilustrační fotografie. Foto: Fero Deák / INCORP images

Česko má za sebou komunální a první kolo senátních voleb, jenže ve volbách do Poslanecké sněmovny by se někteří voliči mohli zachovat jinak. Podle nejnovějšího průzkumu agentury Median by vyhrálo hnutí ANO, jeho podpora však spadla pod 30 procent. V dolní parlamentní komoře by zasedlo šest uskupení. 

Babišovo hnutí ANO, které v komunálních volbách překvapivě neuspělo v některých baštách, například v Ústí nad Labem, by volilo 29,5 procenta respondentů. Vůdčí síla současné vládní koalice si oproti předchozímu šetření pohoršila o čtyři a půl procenta.

Dvouciferného výsledku by dosáhla ještě dvě opoziční uskupení. Průzkum potvrzuje, že největším vyzyvatelem premiéra jsou aktuálně Starostové a nezávislí, kteří posílili o pět procentních bodů na 17 %. Občanští demokraté si polepšili jen mírně, hlas by jim dalo 12,5 procenta oslovených.

Do Poslanecké sněmovny by se dostalo také hnutí SPD, které by podpořilo devět procent voličů. Opoziční Piráti mají o půldruhého procenta méně. Přímo na pětiprocentní hranici vstupu do dolní komory parlamentu se nacházejí vládní Motoristé. 

"Průzkum probíhal v září 2026 a zachytil tak náladu bezprostředně před komunálními a senátními volbami," zdůraznil Median. 

Loňské sněmovní volby vyhrálo hnutí ANO se ziskem 34,5 procenta hlasů. Druhá se umístila koalice Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL), které dalo hlas 23,36 procenta zúčastněných. Třetí skončilo hnutí STAN s výsledkem 11,23 procenta. Do Sněmovny se dostali také Piráti, SPD a Motoristé. 

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