Hlasování v komunálních volbách ve čtyřech obcích, kde říjnové výsledky zneplatnily krajské správní soudy, se bude opakovat 9. ledna. Termín stanovil ministr vnitra Lubomír Metnar z hnutí ANO a jeho rozhodnutí bylo ve čtvrtek vyhlášeno ve Sbírce zákonů, uvedla Česká televize. Opakovat se bude pouze samotné hlasování se stejnými kandidátními listinami jako v říjnu, nikoli celý volební proces, který zahrnuje i podávání a registraci kandidátek.
Opakované hlasování se týká Moldavy na Teplicku, Slavětína na Lounsku, Vysoké u Příbramě a Želechovic na Olomoucku. Všude tam krajské správní soudy po říjnovém hlasování rozhodly o neplatnosti volebních výsledků.
V Moldavě se bude hlasování opakovat stejně jako po minulých komunálních volbách před čtyřmi lety. Ústecký krajský soud označil za nezákonné to, že někteří voliči nebyli připuštěni k hlasování, když starosta obce krátce před volbami nechal ze seznamu voličů vyškrtnout dvaadvacet lidí s odůvodněním, že v obci nežijí.
Krajský soud v Praze prohlásil za neplatné hlasování ve Vysoké u Příbramě kvůli rozporům mezi volební dokumentací a čestnými prohlášeními voličů o tom, jak hlasovali. Po přepočtu soud zjistil, že řada hlasovacích lístků, jejichž odevzdání voliči ve svých prohlášeních popsali, v dokumentaci chybí, přičemž někteří voliči svá tvrzení zopakovali při svědeckých výpovědích pod hrozbou trestněprávních následků křivé výpovědi a šlo o dostatečný počet hlasů k ovlivnění rozdělení mandátů.
Voliči ve zmíněných obcích si budou moci vybírat zastupitele ze stejných kandidátů, kteří kandidovali již v říjnu. Podle harmonogramu ministerstva vnitra se kandidáti mohou své nominace vzdát nejpozději ve čtvrtek 7. ledna do 7:00, tedy před lhůtou osmačtyřiceti hodin před zahájením hlasování.
Samotné opakované hlasování bude na rozdíl od říjnových voleb jednodenní. Uskuteční se 9. ledna a potrvá do 22:00.
Opakované hlasování se bude zřejmě v prvních měsících příštího roku konat také na Žďársku, ovšem v souvislosti se senátními volbami, jejichž říjnové výsledky minulý týden zneplatnil Nejvyšší správní soud. Důvodem bylo chybné započítávání hlasů některými volebními komisemi.
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