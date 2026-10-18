Starostové slaví volební triumf. Chceme stahovat náskok ANO, nastínil Rakušan

Starostové a nezávislí (STAN) se považují za vítěze senátních voleb. Z celkových 27 mandátů jich kandidáti nominovaní hnutím získali deset. V dalších šesti obvodech uspěli společní koaliční kandidáti nebo ti, které hnutí podpořilo. Výsledek překonal předvolební očekávání hnutí a navázal na úspěch v komunálních volbách z minulého týdne.
"Chci poděkovat všem, kteří přišli k volbám a dali Starostům svůj hlas. Nominovali jsme čtrnáct silných osobností a deset z nich získalo senátorský mandát. To je nad naše očekávání, do voleb jsme šli s cílem získat sedm až osm mandátů. Máme z výsledku radost a děkujeme voličům za důvěru. Zásluha patří našim osobnostem a týmům v regionech. Obrovský dík patří všem kandidátkám a kandidátům, nejen těm, kteří dnes slaví vítězství. Všichni do kampaně vložili mimořádné nasazení a odvedli skvělou práci," zhodnotil volby předseda Starostů Vít Rakušan.
Sílu osobností pevně spjatých se svými regiony potvrdilo už první kolo. Zbyněk Linhart a Jan Sobotka získali nadpoloviční většinu hlasů a mandát obhájili hned napoprvé. Všech zbývajících dvanáct kandidátů postoupilo do druhého kola. V něm uspěli Karel Řehka (obvod č. 9, Plzeň-město), Petr Štěpánek (obvod č. 18, Příbram), Miroslav Plevný (obvod č. 3, Cheb), Jiří Padevět (obvod č. 27, Praha 1), David Smoljak (obvod č. 24, Praha 9), Ivo Trešl (obvod č. 6, Louny), Martin Půta (obvod č. 36, Česká Lípa) a Michael Kašpar (obvod č. 42, Kolín).
"Výsledek je pro nás velkým povzbuzením. Ukazuje se, že naše snaha dělat opozici jinak má smysl. Chceme postupně stahovat náskok hnutí ANO a oslovovat i jeho voliče. K tomu nestačí kritizovat vládu. Musíme lidem naslouchat, nabídnout jim konkrétní řešení a přesvědčit je, že je umíme uskutečnit. Naším cílem je nahradit ANO ve vedení země a zajistit Česku moderní, spravedlivou a udržitelnou budoucnost," uvedl Rakušan.
K udržení většiny podle Starostů přispěly také dohody mezi současnými opozičními stranami. V řadě senátních obvodů se podařilo omezit vzájemnou konkurenci a podpořit osobnosti i z jiných stran.
"Děkuji kolegům z ostatních stran za schopnost domluvit se. V řadě obvodů jsme dali přednost společnému cíli před soupeřením mezi sebou. To nás odlišuje od vládních stran, které se na obdobné spolupráci dohodnout nedokázaly. Potřebujeme silnou horní komoru, aby vládě spolu se sněmovní opozicí nastavovala zrcadlo. Poděkování patří všem kandidátkám a kandidátům, včetně těch, kteří ve druhém kole mandát nezískali, i dobrovolníkům a celému volebnímu týmu. Kampaň Starostové postavili na osobních setkáních, debatách a každodenní přítomnosti v ulicích měst a obcí. Právě blízkost lidem a ochotu naslouchat považují za základ své politiky," doplnil Rakušan.
Pravidelná setkávání s lidmi v regionech chtějí Starostové zachovat i po volbách. "Kampaní pro nás setkávání se s lidmi nekončí. Chceme dál jezdit do všech koutů země a mluvit i s těmi, kteří nás nevolili. Právě to je cesta, jak za tři roky uspět ve sněmovních volbách a nahradit ve vedení země populisty. Dnešní výsledek nám dodává energii a zavazuje nás k další každodenní práci," uzavřel Rakušan.
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Zdroj: Jan Hrabě