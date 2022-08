Internetem koluje video z tvrdého zákroku. Pražský policista shodil muže na zem, pak použil pěsti

"Zákrokem jsme se začali zabývat z vlastní iniciativy okamžitě poté, co jsme se o něm dozvěděli a zároveň jsme informovali Generální inspekci bezpečnostních sborů (GIBS). Nyní odbor vnitřní kontroly prověřuje přiměřenost zákroku policisty a i to, co mu předcházelo," uvedli policisté.

Posledni dobou se vam nejak prislusnici utrhli ze retezu @PolicieCZ @Vit_Rakusan Doufam, ze se tohle nebude stavat normou policie a vyvodite z toho dusledky. pic.twitter.com/1bQzzG9sSq — peace (@vodvaz_cz) July 23, 2022

Dodali, že šestkrát soudně trestaný recidivista byl podle prvních informací agresivní, vyhrožoval policistům, že je všechny postřílí a nereagoval na výzvy. "Po zákroku byl muž převezen na psychiatrii do Bohnic. Se zakročujícím policistou je v současnosti vedeno kázeňské řízení," doplnila policie. Video ze zákroku sdílí uživatelé na sociálních sítích.

3/3 Podle prvních informací byl tento 6x soudně trestaný recidivista agresivní, hlídce vyhrožoval, že je všechny postřílí a nereagoval na výzvy policistů. Po zákroku byl muž převezen na psychiatrii do Bohnic. Se zakročujícím policistou je v současnosti vedeno kázeňské řízení. — Policie ČR (@PolicieCZ) August 4, 2022

GIBS se podle serveru Novinky.cz případem zabývat nebude. "Po vyhodnocení nejen záznamu, ale i okolností události inspekce v případu neshledala podezření z trestného činu," řekla webu mluvčí inspekce Ivana Nguyenová.