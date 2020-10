Obrana představila kampaň #VimeCoMame, série videí podpoří český zbrojní průmysl

Podle Kopečného ve světě roste požadavek na takovýto postup, Česká republika podobným způsobem koupila například vrtulníky ze Spojených států či radary z Izraele. Prodávat mezivládní dohodou ale Česko nyní nemůže.

Kopečný ve spolupráci s obrannou sekcí Hospodářské komory natočil deset videí, které prezentují český zbrojní průmysl jako celek i jeho jednotlivé členy.

Představujeme kampaň: „Víme, co máme“. Pokud chceme mít moderní armádu, prosperující ekonomiku, vysokou zaměstnanost i být na špici v technologiích neobejdeme se bez zdravě fungujícího 🇨🇿 obranného průmyslu. Proto jej podporujeme. #VimeCoMame#countryforthefuture pic.twitter.com/7Y65S05XgK — Ministerstvo obrany (@ObranaTweetuje) October 20, 2020

Propagují zbrojní firmy jako například Aero Vodochody, Tatra Trucks, Meopta, Ray Service či Sellier & Bellot. Videa chce obrana zveřejnit na sociálních sítích, pouštět je také bude třeba na veletrzích nebo při jednáních se zahraničními partnery. Podle Kopečného náklady zaplatily zúčastněné firmy.

Videa mají pomoci překonat důsledky řešení koronavirové krize. Kopečný poznamenal, že posledních šest let bylo jeho prací zvát do České republiky potenciální partnery českých firem a ukazovat jim český obranný průmysl. To ale omezení spojená s epidemií koronaviru znemožnila. "Přišlo nám účelné a vhodné přenést zážitek a obraz z dané firmy do kanceláří a domácího prostředí našich partnerů," poznamenal.

Výraznou podporou českého obranného průmyslu by se mělo stát založení agentury, která by českým zbrojařům formou mezivládních dohod pomáhala podporovat export vojenského materiálu. Řada států podobnou formu podpory používá a někteří partneři podle Kopečného ji vyžadují. České firmy jsou tak znevýhodněny, protože v současné době česká vláda takovou podporu poskytnout neumí.

Vznik agentury AMOS (Agentura pro mezinárodní obranou spolupráci) bude muset schválit vláda. Podle Kopečného by měla mít pro začátek asi deset pracovníků. Podrobnosti jejího fungování ještě ministerstvo připravuje, inspirovalo se například ve Francii, Španělsku, Itálii či ve Švédsku, kde podobný model funguje. Hlavním kritériem podle náměstka bude, že daný produkt bude vyráběn na českém území či že ministerstvo bude mít přehled o ekonomice podporované společnosti, aby se nezaručilo za krachující firmu.

Export zbraní a vojenského materiálu z České republiky loni vzrostl podle únorového odhadu Asociace obranného a bezpečnostního průmyslu na 17 až 18 miliard korun. V roce 2018 export zbraní a vojenského materiálu činil 14 miliard korun, o rok dříve 15,1 miliardy Kč.