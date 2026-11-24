Premiér Andrej Babiš (ANO) se v pondělí zúčastnil v Bratislavě společného jednání předsedů vlád zemí Visegrádské skupiny a spolkového kancléře Rakouska Christiana Stockera. Hlavními tématy summitu byly přípravy na nadcházející mimořádné jednání Evropské rady o budoucím víceletém finančním rámci Evropské unie, dále konkurenceschopnost evropské ekonomiky, ceny energií, systém emisních povolenek ETS2 a spolupráce při řešení nelegální migrace.
Lídři diskutovali o dopadech vysokých cen energií na evropské domácnosti i průmysl a o možnostech posílení konkurenceschopnosti evropské ekonomiky. Shodli se, že energetická transformace musí respektovat rozdílné podmínky jednotlivých členských států a nesmí oslabovat hospodářský růst ani průmyslovou výrobu. Premiéři Visegrádské skupiny se zabývali podobou společného dopisu Evropské komisi, který upozorňuje na potřebu důkladného vyhodnocení dopadů systému ETS2. Země regionu sdílejí obavu, že bez odpovídajících ochranných mechanismů může nový systém zvýšit náklady domácností i podniků a oslabit konkurenceschopnost evropské ekonomiky.
"Rozšíření systému emisních povolenek na domácnosti a osobní dopravu je pro celou V4 naprosto neakceptovatelné. Povede ke zdražení pohonných hmot a bydlení, tedy ke zdražení života všech Evropanů. Naše vláda jednoznačně řekla, že ETS2 nikdy nezavede. Nyní jsme se připojili k tomu, abychom společně jako Visegrádská skupina bojovali za jeho odložení až po roce 2030," zdůraznil Babiš.
Zásadním bodem summitu Visegrádské skupiny bylo jednání o budoucím víceletém finančním rámci Evropské unie na období 2028 až 2034, jehož vyjednávání vstupuje do rozhodující fáze. Předsedové vlád diskutovali o nejnovějším kompromisním návrhu předsedy Evropské rady Antónia Costy a koordinovali pozice před mimořádným jednáním Evropské rady v Bruselu, které se uskuteční 26. a 27. listopadu.
"Stávající návrh je pro nás absolutně nepřijatelný, jednání ve čtvrtek a v pátek budou velmi těžká. Očekával jsem, že předseda Evropské rady projeví větší snahu o hledání úspor, zvlášť když všechny členské státy musí šetřit. Podle současného návrhu mají evropské instituce a jejich administrativa stát v příštích sedmi letech dalších 108 miliard eur. To jsou věci, které skutečně nechceme akceptovat, nebudeme akceptovat a budeme bojovat za to, aby se návrh rozpočtu zásadně změnil. Nyní je totiž návrh o 430 miliard eur nižší než rozpočet, který jsem za Českou republiku vyjednával v roce 2020," konstatoval premiér.
Dalším tématem jednání byla také migrace a posilování ochrany vnějších hranic Evropské unie. Země V4 a Rakousko se shodují na nutnosti důsledného boje proti převaděčským sítím, posílení spolupráce se třetími zeměmi a vytváření účinných nástrojů pro reakci na migrační krize.
"Jednoznačně jsme se shodli, že nelegální migrace je pro nás nepřijatelná. Jsme přesvědčeni, že o tom, kdo bude v České republice žít a pracovat, musí rozhodovat české instituce, tedy česká vláda a Poslanecká sněmovna. V této otázce máme mezi zeměmi společný pohled a chceme i nadále prosazovat důslednou ochranu vnějších hranic Evropské unie a účinná opatření proti nelegální migraci," doplnil premiér Babiš.
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Zdroj: David Holub