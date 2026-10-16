Babiš: Trump svou dohodou s Putinem zradil Evropu

Před pátečním jednáním Evropské rady v Bruselu vystoupil premiér Andrej Babiš s ostrým hodnocením politických kroků Spojených států. Prohlásil, že americký prezident Donald Trump svou dohodou s ruským protějškem Vladimirem Putinem zradil Evropu. Současně uvedl, že Evropa se nesnaží být dostatečně aktivní v současném mezinárodním dění.
Trump podle jeho slov umožnil Rusku obnovit dodávky paliv na světové trhy a zvažuje uvolnění sankcí, kterým Moskva čelí kvůli své agresi vůči Ukrajině. Premiér v této souvislosti zopakoval, že americký prezident v minulosti vyčítal evropským zemím nákup těchto surovin z Ruska. Celou dohodu označil za obrovskou facku pro evropské státy.
Americký prezident snaží touto dohodou řešit vysoké ceny pohonných hmot v USA před listopadovými volbami. Válka na Ukrajině přitom nadále pokračuje a představuje vážný problém pro celou oblast. Babiš zdůraznil, že všichni chtějí mír, avšak to neznamená automatické akceptování ruských představ.
Premiér se během summitu vyjádřil také k debatám o budoucím víceletém rozpočtu Evropské unie. Domnívá se, že unijním lídrům se pravděpodobně nepodaří dosáhnout dohody do konce letošního roku. Samotné schválení unijního rozpočtu se tak podle jeho odhadu posunuje až na únor nebo březen.
Babiš zopakoval své stanovisko, že americký prezident svým byznysem s Putinem Evropu podrazil a je nutné v této věci něco podniknout. Připomněl, že Trumpovo rozhodnutí vyvolalo na evropské politické scéně velké překvapení a nevoli. Situace kolem dodávek ruské nafty tak nadále zatěžuje vzájemné transatlantické vztahy.
Premiér rovněž uvedl, že nadcházející zimní období bude kvůli probíhajícímu konfliktu náročné a vyčkal na to, s čím přijdou ostatní hlavní evropští lídři. Podle jeho názoru by finanční podpora Ukrajiny měla mít formu půjčky. Tyto peníze by navíc neměly být zahrnuty přímo v řádném evropském rozpočtu.
Jedná se o finanční obnos ve výši 100 miliard eur, což v přepočtu činí 2,4 bilionu korun, který chce Unie integrovat do dlouhodobého finančního rámce. Podle českého předsedy vlády by tyto prostředky měly zůstat zcela mimo tento rámec. Podpora pro napadenou zemi tak vyvolává diskuze o způsobu jejího financování.
V závěru svých vyjádření před samotným jednáním premiér rázně odmítl jakékoliv zapojení České republiky do chystaných finančních záruk. Uvedl, že v každém případě Česko za tuto částku nebude nijak ručit. Tím vymezil jasné hranice pro zapojení českého státu do unijních plánů.
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Zdroj: Libor Novák