Babiš vyzval česká média k dodržování etických pravidel. Poté, co je Macinka veřejně urážel

Premiér Andrej Babiš na pondělní tiskové konferenci po jednání vlády vyzval česká média k dodržování etických pravidel a odmítnutí manipulace s veřejným míněním. Reagoval tak na dřívější výzvu šéfredaktorů, která politiky nabádala ke slušné komunikaci. Předseda vlády své prohlášení symbolicky pojmenoval jako Základní zrcadlo.
Podle premiéra míří tato iniciativa na šéfredaktory bez ohledu na vlastnickou strukturu a zaměření jednotlivých redakcí. Babiš zdůraznil, že svoboda tisku neznamená svobodu od odpovědnosti a nezávislost médií nedává redakcím imunitu vůči oprávněné kritice. Účelové vytrhávání informací z kontextu podle něj nelze omlouvat novinářskou prací.
Vyjádření předsedy vlády přišlo jen krátce poté, co ministr zahraničí a místopředseda vlády Petr Macinka vystoupil s ostrými výtkami vůči konkrétnímu novináři. Šéf resortu diplomacie reagoval na článek redaktora Seznam Zpráv Lukáše Valáška. Text se zabýval postojem Česka k finské výzvě na unijní zpřísnění vízové politiky vůči ruským občanům.
Ministr v průběhu tiskové konference použil na adresu redaktora hanlivá vyjádření a kritizoval také šéfredaktora redakce Roberta Čásenského. Ve svém vystoupení se opřel rovněž do končící senátorky Miroslavy Němcové, která jeho postoj k vízové politice předtím veřejně odsoudila. Její kritiku označil za hysterickou a doporučil jí četbu dětské literatury.
Na tato ostrá slova následně reagovala novinářka Markéta Boubínová, která vyzvala premiéra Babiše zaujmout k ministrovu chování jasné stanovisko. Předseda vlády se od slovního útoku distancoval a uvedl, že on sám takovým způsobem nehovoří. Kabinet podle jeho vyjádření usiluje o slušnou komunikaci na politické scéně.
Předseda vlády ve svém prohlášení důrazně zopakoval, že právo publikovat ověřená fakta neznamená právo vydávat zavádějící interpretace za pravdu. Osobní útoky podle něj v žurnalistice nefungují jako legitimní argument. Svoji výzvu přečetl před novináři v tiskovém sále po skončení jednání kabinetu.
Ministr zahraničí ve svém vystoupení zmínil také končící senátorku Miroslavu Němcovou a doporučil jí četbu knih pro děti. Na napjatou atmosféru na tiskové konferenci následně reagoval premiér Babiš. Předseda vlády své vystoupení uzavřel slovy, že on sám takovým způsobem nehovoří a chce komunikovat slušně.
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Zdroj: Jan Hrabě