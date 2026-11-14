Babiš zastupoval Česko na důležitém jednání. Mluvil i se Zelenským

Jan Hrabě

Jan Hrabě

14. listopadu 2026 21:10

Andrej Babiš
Andrej Babiš Foto: Michael Zelinka / INCORP images

Premiér Andrej Babiš (ANO) se 12. a 13. listopadu 2026 zúčastnil v Dublinu devátého zasedání Evropského politického společenství a navazujícího neformálního summitu Evropské rady. Hlavními tématy jednání byly konkurenceschopnost Evropy, problematika umělé inteligence, nelegální migrace, posilování bezpečnosti evropských zemí a pomoc Ukrajině. 

Irské předsednictví uspořádalo v Kongresovém centru v Dublinu neformální summit Evropské rady. Lídři sedmadvacítky se zabývali především rozvojem umělé inteligence tak, aby evropské země dokázaly uspět v konkurenci USA nebo Číny, a posílily tak rozvoj ekonomiky i ochranu před možnými riziky, které využívání AI přináší. Dalším silným tématem byla situace na Ukrajině a zapojení Evropy do jednání o ukončení ruské agrese a další pomoci napadené zemi.

"Bylo to velice zajímavé. Dnešní rady se zúčastnil Geoffrey Hinton. Je to držitel Nobelovy ceny z roku 2024. Jeho knížka je celkem děsivé vyprávění, protože pan Hinton už v roce 2023 varoval před tím, že se systém umělé inteligence může vymknout kontrole. A to se i nedávno v Austrálii stalo," připomněl premiér Andrej Babiš.

"Umělá inteligence je pro nás velké téma. Naše vláda teď v pondělí rozhodla o ustavení Rady vlády pro umělou inteligenci. Myslím si, že máme co nabídnout, máme skutečné experty i skvělý ekosystém. Naše firmy také usilují o grant, který vyhlásila Evropská komise na výstavbu sedmi AI Gigafactories," konstatoval premiér.

Česká republika i celá Evropa jsou v současnosti závislé na USA a cílem Evropské komise je tuto situaci změnit a dosáhnout nezávislosti. "Je to velká debata. Důležité je, že si Evropa konečně uvědomila důležitost umělé inteligence a naši závislost na amerických systémech a modelech, které bohužel musíme v USA nakupovat. Takže všichni chceme být samostatní. Je to samozřejmě i o tom, aby se odstranily byrokratické překážky v rámci Evropské unie a pochopitelně je to i o dostupnosti energií," poznamenal premiér Babiš.

Druhým tématem summitu Evropské rady bylo vyjednávání o účasti Evropy na mírových jednáních o Ukrajině. "Vypadá to konečně podle vystoupení většiny přítomných lídru na dohodu, kdo by měl Evropu zastupovat a za jakých podmínek. Je to dobrý pokrok," prohlásil premiér Andrej Babiš.

Pátečnímu neformálnímu summitu Evropské rady v Dublinu předcházelo ve čtvrtek deváté zasedání Evropského politického společenství. Český premiér Andrej Babiš se zúčastnil diskuse u kulatého stolu na téma Budování konkurenceschopné Evropy – inovace, konektivita a cenově dostupná energie s důrazem na inovace, konektivitu a dostupné energie.

"Energie jsou samozřejmě naše velké téma," připomněl premiér Andrej Babiš. Česká republika se na jednání připojila ke třem uzavřeným deklaracím. "Jednak to bylo prohlášení k migraci. To byla iniciativa Dánska, Nizozemska a Itálie. Potom k evropské bezpečnostní architektuře a také k prohlášení koalice proti drogám, což byla zase iniciativa Francie a Itálie," konstatoval předseda vlády.

Na okraj summitu se premiér Andrej Babiš setkal na bilaterálních jednáních s prezidentem Ázerbájdžánu Ilhamem Alijevem a s ukrajinským prezidentem Volodymyrem Zelenským.

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Zdroj: Jan Hrabě

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